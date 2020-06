Žare je ležao u lokvi krvi: Ubio brata zbog placa i raspodjele novca

Velika tragedija zadesila je porodicu Murgaški u petak popodne kada je Radoslav (49) sa nekoliko hitaca iz pištolja ubio tri godine mlađeg rođenog brata Žareta u dvorištu porodične kuće na Sentandrejskom putu u novosadskom naselju Klisa.



Incident se dogodio nakon kraće svađe u dvorištu kuće u kojoj je Žare živio sa suprugom, dvoje djece i nepokretnom majkom Dragicom koju je njegovao jer je bila nepokretna zbog moždanog udara koji je imala prije oko godinu dana.

Žaretove komšije pričaju da su u petak oko 16 časova čule nekoliko pucnjeva ali da nisu mogli ni da sanjaju da se u neposrednoj blizini odigrala takva tragedija.

"Čuo sam neku buku i učinilo mi se da su četiri pucnja. Ovdje kod nas je kao na selu. Sve su kuće i svako svakog poznaje pa sam iz radoznalosti izašao na ulicu da vidim šta se dešava. Tada sam vidio Radoslava kako se udaljava svojim bijelim "opelom" od bratove kuće. Pomislio sam da je nešto svratio do njega i da je krenuo kući pošto živi u blizini ali znam da nisu bili u dobrim odnosima i da su se oduvijek nešto svađali i prepirali, pogotovo od kada im je otac umro prije četiri, pet godina", priča za Blic jedan od komšija porodice Murgaški koji se zatekao na mjestu zločina.

Kaže da mu je bilo čudno što je čuo pucnje i da je krenuo ka Žaretovoj kapiji da vidi šta se zapravo desilo.

"Već su i druge radoznale komšije počele da izlaze i imali smo šta da vidimo. Žare je ležao u lokvi krvi. Neko je već obavijestio Hitnu pomoć i policiju koji su se zaista za par minuta stvorili tu. Nažalost, Žaretu nije bilo spasa, a poslije smo čuli da je policija ubrzo uhapsila Radoslava jer smo im rekli da je praktično on posljednji bio sa Žaretom", prisjeća se ovaj sagovornik odmahujući glavom u nevjerici zbog tragedije koja je zatekla čitavo naselje.

Tamo za Žareta pričaju da je bio vrijedan čovjek, dobar otac i suprug i požrtvovan sin, za razliku od brata koji je rijetko svraćao da obiđe majku.

"Nisu ovo sada puke fraze i ona klasična priča: "o pokojniku sve najljepše". Žare je zaista bio divan čovjek koji je od smrti oca stalno brinuo o majci, a pogotovo u posljednjih godinu dana od kada se šlogirala. Sa Radoslavom nikada nije bio u dobrim odnosima a sve je eskaliralo kada im je umro otac Milorad. Od tada Radoslav tvrdi da je oštećen za nasljedstvo što sigurno nije tačno. Pokojni Milorad je sinovima podijelio sve na ravne časti a i nešto imovine je ostalo na Dragičinom imenu. Međutim, prije par godina ona je odlučila da proda jedan plac u blizini kuće i od onda kreću među braćom neprestane svađe jer je Radoslav htio svoj dio kolača za koji je smatrao da ga zaslužuje dok Dragica nije bila baš voljna da mu išta da jer je nije obilazio niti pretjerano za nju mario. Eto sada šta uradiše pare. Brat ubio brata. Radoslav je sada praktično unesrećio majku, svoju suprugu i svoje dvoje djece kao i suprugu i djecu pokojnog Žareta. Zaista strašno", priča sagovornik Blica.

Dokaz za to da je Dragica zaista dala oglas za prodaju placa na Sentandrejskom putu može se između ostalog naći i na Fejsbuk profilu njene snaje koja je tamo postavila tu objavu 25. maja u kojoj se navodi da se plac prodaje za 120.000 evra ili da se može izvršiti zamjena za neku drugu nekretninu.

"Pravo da vam kažem, ne bi me čudilo da je to bio i motiv za ubistvo. Znali smo da je Radoslav lud ali ne toliko. On je od malena bio ljubomoran na Žareta koji je oduvijek bio sposobniji od njega. Pretpostavljam da je Dragica htjela da se oduži Žaretu za to što je njeguje pa da je htjela da proda plac i da njemu novac, a da se Radoslav osjetio zakinutim i da je to izazvalo još jednu u nizu svađa ali ovaj put fatalnu", priča on.

Podsjetimo, Radoslav je sa mjesta zločina pobjegao bijelim "opelom", ali je brzom akcijom policije uhapšen u Partizanskoj ulici sa pištoljem kojim je, kako se sumnja, počinio zločin.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden uz krivičnu prijavu višem javnom tužiocu u Novom Sadu, a kako se nezvanično saznaje preliminarni rezultati istrage zaista su pokazali da je do tragedije došlo zbog nerješenih imovinskih odnosa među braćom, a i dalje se utvrđuje odakle Radoslavu pištolj kojim je počinjen zločin.