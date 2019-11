Zapaljen automobil sina potpredsjednika lokalnog parlamenta

Automobil Mladena Markočevića, sina potpredsjednika lokalnog parlamenta u Tesliću, zapaljen je rano jutros. Gorjele su privatne stvari, dječija autosjedalica, dok je Markočević sa djetetom bio u kući.

Auto je zapaljeno oko 4 sata ujutro ispred porodične kuće na adresi Zije Dizdarevića broj 3. Markočević kaže da je brzom reakcijom vatrogasaca spriječeno širenje požara na porodičnu kuću.

Komšije Markočevića kažu da su u šoku. Tek rijetki od njih žele pred kameru. Gaj je, pričaju, mirno gradsko naselje u kojem se ranije ništa slično nije dogodilo.

Teslić je postao mjesto nesigurnog življenja, poručuje Predrag Markočević, potpredsjednik lokalnog parlamenta u Tesliću. Kaže, slične stvari dešavale su se i ranije.

"Nisam siguran da to nema određenu političku pozadinu jer sam kao potpredsjednik SO i čovjek iz opozicije imao veoma neprijatnih situacija i indirektnih prijetnji. Ali kažem, sve to prepuštam organima gonjenja da ispitaju o čemu se radi", rekao je Predrag Markočević, potpredsjednik lokalnog parlamenta u Tesliću.

Od jutra je teslićka policija češljala prostor oko porodične kuće Markočevića u naselju Gaj.

"Utvrđeno je da je nepoznatno lice ili više njih upotrebom nepoznate zapaljive tečnosti i otvorenim plamenom zapalilo putnički automobil, poslije čega je došlo do potpunog oštećenja zadnjeg dijela vozila", istakla je Dragana Kerkez, portparol Policijske uprave Doboj.

Tužilac je navedeno okvalifikovao kao krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari. Na rasvjetljenju tog krivičnog djela sve dalje mjere i radnje preduzima teslićka policija u saradnji sa policijskim službenicima Sektora kriminalističke policije Policijske uprave Doboj.