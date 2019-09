Zapalio spomenik na Banj brdu, pa sve snimio i snimak stavio na „Instagram“

V.G. (18) iz Banjaluke uhapšen je zbog sumnje da je tokom vikenda oštetio spomenik Palim Krajišnicima na Banj Brdu u Banjaluci, saznaje Srpskainfo.

On je osumnjičen da je spomenik posuo zapaljivom materijom i zatim zapalio stepenice.

On je sve to snimio i snimak stavio na „Instagram“, a policija je ubrzo saznala za to i uhapsila ga.

U Policijskoj upravi Banjaluka potvrdili su da se ovaj slučaj desio i navodeći inicijale, rekli su da je isti dan uhapšen osumnjičeni.

– V. G. se sumnjiči da je počinio krivično djelo prisvajanje, uništenje ili oštećenje spomenaika kulture, zaštićenih objekata prirode ili drugih predmeta koji su od posebnog kulturnog ili istorijskog značaja – potvrdio je portparol PU Banjaluka Marija Markanović.

Ona je dodala da je o ovom slučaju obaviješten dežurni tužilac.

