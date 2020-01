Zapalio Mercedes zbog svađe sa poslovođom, nije uspio iz prve pa se vratio

Muškarac (44) s nepoznatim pomagačem pokušao je filmski zapaliti Mercedes tako što su bacili opušak. Ali, kako auto nije planuo, morali su se vratiti i zapaliti ga još jednom.

Zagrebačka policija krivično je prijavila muškarca (44) koji je početkom decembra namjerno zapalio Mercedes na Laništu.

Istragom su utvrdili da je pomenuti 3.12. oko 1.15 sati zbog poslovnih nesuglasica došao autom na Lanište, a bio je s još nepoznatom osobom.

Tamo su se parkirali i otišli da se uvjere da li je tamo stvarno parkirani Mercedes GLE kojeg je koristio muškarac s kojim je bio u svađi.

Vratio se do svog auta i uzeo kanister te zajedno s pomagačem došao do Mercedesa. Polili su automobil po vanjskoj strani poklopca motora, a drugi muškarac pokušao je zapaliti auto tako što je bacio cigaretu koju je pušio do tog trena. Udaljili su se, ali kako auto nije planuo, morali su se vratiti nazad.