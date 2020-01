Z. S. (37), otac šestoro djece iz sela Velika Jasikova kod Zaječara, izvršio je juče ujutro samoubistvo nedaleko od svoje porodične kuće, a porodica kaže da ne može ni da pretpostavi zbog čega je on digao ruku na sebe.

Kako saznajemo, mrtvog Z. S. pronašla je supruga.

Izašao u toku noći

- Tata je u toku noći izašao iz kuće, a kada smo se ujutru probudili, vidjeli smo da ga nema. Mama je odmah krenula da ga traži. Otišla je na mjesto koje zovemo bašta. Inače, to je mjesto na koje je tata volio da ide, tu je pecao i to je bio njegov kutak. Mama ga je baš tamo zatekla kako visi, obješen o jedno drvo - kaže za Kurir najstariji sin (19) pokojnog čoveka koji nije dozvolio novinarima da slikaju kuću.

Vijest o samoubistvu oca šestoro djece, četvorice sinova starih 19, 17, 14, i 12 godina i dvije kćerke od 18 i 16 godina, potresla je čitavo selo. Komšije pretpostavljaju da je on digao ruku na sebe zbog teških uslova u kojima je živio s porodicom. - Moguće je da se ubio zbog nemaštine. Živio je sa suprugom i djecom, a ni on, ni žena, ni deca starija od 18 godina nisu imali posao. On je povremeno odlazio u inostranstvo da radi na mjesec-dva. Sjekao je drva tamo i od toga su živjeli. Nedavno im je zbog neplaćenih računa isječena struja, pa su živjeli u mraku - pričaju potresene komšije.

S druge strane, najstariji sin Z. S. Nenad ne vjeruje da je nemaština natjerala njegovog oca da presudi sebi.

Jesmo dugovali

- Sto posto sam siguran da razlog njegovog samoubistva nije nemaština. Međutim, niko i ne sluti zbog čega se tata ubio. Nije bio u depresiji, nije bio neraspoložen i ništa nije ukazivalo na to - kazao je sin i nastavio: - Mi jesmo dugovali za struju i bila nam je isključena oko godinu dana, ali mnogi žive bez struje, pa šta? Otac se nervirao kada su dolazile koverte s povećanjem zbog kamata za dug za struju, ali to ne može biti razlog da neko izvrši samoubistvo - ubjeđen je ovaj mladić.

On kaže da Z. S. nije ostavio oproštajno pismo. - Nažalost, nije ostavio oproštajno pismo i nikada nećemo znati zašto se ubio. Bio je veliki majstor, razumio se u mehaniku i imao je posla po selu - kaže sin i dodaje da mu je majka domaćica.