Za ubistvo iz nehata dobio 52 mjeseca zatvora, mora izdržavati sina ubijenog

Okružni sud u Doboju osudio je Pericu Simčevića iz Šamca na četiri godine i četiri mjeseca zbog ubistva iz nehata Marka Radoša, vlasnika kafića "Colosseum" u Modriči, koji je kobne noći slavio rođenje djeteta u svom lokalu.

Simčević je osuđen za krivično djelo tjelesna povreda u vezi sa krivičnim djelom nehatno lišenje života i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija te je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora, a presudom mu je ukinut pritvor i pušten je na slobodu.

Prema presudi sve se desilo 25. jula prošle godine oko 02.50 časova, u Modriči, u pomenutom kafiću nakon svađe i preprike između Simićevića i O.E. i N.Ć. Optuženi je kako se navodi u presudi, u tom trenutku bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti usljed teške alkoholisanosti. On je sa 2,98 promila alkohola došao do ulaza u šank, gdje dolazi do naguravanja između njega i Ć.N. U jednom momentu Simčević iz platnene torbice izvadio pištolj "Crvena zastava" M-57, za koji nije imao oružni list, te ga uperio u glavu Ć.N., repetirajući ga i udarajući ga njime u predjelu desne strane glave.

Tada je došao i ubijeni Radoš, a prilikom naguravanja ispaljen je jedan metak koji ga je pogodio desnu stranu grudnog koša, nanijevši mu prostrelčnu ranu, od koje je podlegao na licu mjesta.

U presudi se navodi da je Radoš preminuo usljed iskrvavljenja iz prostreline desnog donjeg plućnog režnja i raskidanih krvnih sudova duž kanala prostreline.

"Optuženi je oružjem tjelesno povrijedio Ć.N., nehatno lišio života R.M., te neovlašteno na javnom mjestu nosio oružje čije je nabavljanje građanima dozvoljeno, a za koje nije imao oružni list, odnosno dozvolu za držanje oružja čime je počinio krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, krivično djelo nehatno lišenje života iz člana 128. stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske", navedeno je u presudi.

Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 25.07.2020. godine.

Takođe, obavezan je i na ime toškova krivičnog postupka isplati iznos od 5.775 KM, te paušal od 150 KM sve u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude, mora i da isplati materijalnu i nematerijalnu štetu oštećenoj porodici ubijenog. Osim toga obavezuje se presudom da maloljetnom sinu ubijenog Radoša na ime naknade za izdržavanje isplaćuje po 300 KM mjesečno (novčana renta za izdržavanje), počev od dana nastanka štetne posljedice, pa dok za to postoje zakonski razlozi.

(Nezavisne)