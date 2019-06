Viši sud u Beogradu osudio je danas na 15 godina zatvora Obrena Zirojevića (38) zbog ubistva Draga Mašulovića (61) 2015. u beogradskom naselju Mirijevo.

Zirojević je osuđen za krivično djelo "obično" ubistvo za koje je kao maksimalna zaprijećena kazna zatvora od 15 godina, na koju je i osuđen.

Ovo je druga prvostepena presuda pošto je prvu, kojom je bio osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva na podmukao način, ranije ukinuo Apelacioni sud i naložio da se suđenje ponovi.

Mašulović je, navedno je bilo u optužnici, usmrćen sa 15 udaraca u potiljak. Zirojević mu je zatim u kupatilu odsjekao obje ruke do ramena, obje noge do kukova, a zatim i obje potkoljenice u predjelu koljena. On je potom njegovo tijelo spakovao u nekoliko kutija.

Najprije se vjerovalo da je Zirojević Mašulovića iskasapio kako bi prikrio zločin. Ubio ga je, navodno, zbog duga od 3.000 evra.