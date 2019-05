Svjedok na suđenju Dudakoviću: Ubijeni su mi brat i nepokretna tetka

Pred sam kraj rata i potpisivanja Dejtonskog sporazuma pripadnici Petog korpusa Armije BiH, pod komandom Atifa Dudakovića, počinili su najmonstruoznije zločine u Bosnaskom Petrovcu i okolini. O tome je danas, u Sudu BiH, svjedočila Daliborka Vržina kojoj su te¸95-te godine ubijena dva člana porodice. Nepokretna tetka, stoodstotni invalid, i brat, kog su zarobile snage Armije BiH kada je došao u selo Bjelaj da upozori civile da bježe.

“Brat je nestao. Kad je on nestao, 14.9. Borislav Vržina, on je sačekao ove s linije, ovi iz njegove brigade, onda je sa njima krenuo, mimo roditelja da se povlači. - I kad ste vi saznali da je vaš brat nestao, da ga nema, da nije uspio da napusti teritoriju Bosanskog Petrovca sa svojom jednicom? - Kad je potpisivan Dejtonski sporazum, taj dan. - Koliko je on imao godina? - 21,“ posvjedočila je Vržina.

Sat i po Vržina je pričala o zločinima Dudakovića i njegove vojske. Ubijali su i palili sve što je bilo srpsko. Posmrtni ostaci ubijenih članova porodice Vržina ekshumirani su 1999.godine.

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Dudakovića i još 15 pripadnika Petog korpusa Armije BiH za zločine protiv čovječnosti na području opština Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa, Sanski Most i ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području opština Bihać i Cazin. Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, uglavnom starijeg životnog doba, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni. Za sedam dana, suđenje se nastavlja.

Po ustaljenom rasporedu Suda BiH, svakog ponedjeljka biće ročište Atifu Dudakoviću i optuženim pripadnicima Petog korpusa. Na naredno ročištu Tužilaštvo će da nastavi da ispituje svjedoke.