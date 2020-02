Vozali pacijenta od jedne do druge bolnice u četiri grada dok se nije ubio

Pod kojim okolnostima i zbog čega je R.S. (69) prije dva dana izvršio samoubistvo, izbovši se nožem u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti “Ozren”, kod Sokobanje, utvrdiće zdravstvena inspekcija, ali i obdukcija koju treba da urade stručnjaci Instituta za sudsku medicinu u Nišu.

On je najprije prijetio i napao medicinske sestre u “Ozrenu”, tražio je da ga puste kući jer će u suprotnom da se ubije, da bi na kraju svoje prijetnje i ostvario, pišu Novosti.

Pacijenta su praktično cijelog dana vozikali na relaciji Sokobanja-Aleksinac-Toponica-Niš. Najprije je iz Sokobanje bio upućen u Toponicu, odakle je vraćen jer je doktorka utvrdila da se guši, piše ovaj list.

Onda su ljekari u Sokobanji odlučili da ga puste kući i pozvali porodicu, da bi R.S. u jednom trenutku, poslije vrijeđanja i napada na medicinsko osoblje, među svojim stvarima primjetio britvu kojom je rasjekao trbuh i vene na rukama.

Iz Sokobanje je prebačen za Aleksinac, gdje su mu te povrede sanirane, pa su ga opet uputili za Toponicu. Tada ga je doktor poslao u KC Niš, odnosno u Kliniku za plućne bolesti, gdje su odbili da ga prime. Iz Niša su ga vratili za Toponicu, gdje je dr Vesna Dimitrijević pokušala da mu pomogne, ali je preminuo dok je trajao prijem, navodi list.

Vojin Lilić, neuropsihijatar Specijalne psihijatrijske bolnice “Gornja Toponica”, u kojoj je R. S. preminuo, decidirano tvrdi da je u pitanju greška u tretmanu pacijenta.

Direktor ove ustanove dr Milan Stanojković kaže da ne postoji nikakva odgovornost njegovih ljekara, koji su u dva navrata u istom danu ukazivali na to da je uzrok njegovog izmjenjenog ponašanja posljedica teškog tjelesnog oboljenja i da je trebalo prvo to sanirati pa ga tek onda psihički zbrinjavati, pišu Novosti.

Status doktora Lilića uzburkao je javnost, pogotovo što on i dalje stoji iza svojih riječi:

– Juče sam, na dežurstvu, pacijenta upućenog iz Specijalne bolnice za plućne bolesti “Ozren” sa teškim poremećajem disanja zbog bolesti pluća, koji je bio psihički izmjenjen i nanio sebi nožem rane na trbuhu i u predjelu obje ruke, uputio u KC Niš, tačnije na Kliniku za plućne bolesti. U uputu sam istakao da sam to uradio jer Klinički centar ima sve uslove za liječenje ovako složenog stanja: ima dežurnog pulmologa i dežune hirurge i dežurnog psihijatra, a ima i potrebnu opremu za intervenisanje u vezi sa složenim stanjem pacijenta. “Normalno” nije primljen u Klinički centar. Ponovo je upućen u Specijalnu bolnicu “Gornja Toponica”, i tamo je umro… Definitivno mislim da je u pitanju greška u tretmanu pacijenta – rekao je Lilić.

– Kao ljekar nemam pravo da ćutim, i to što sam napisao na Fejsbuku je tačno, ali nemam ovlašćenja da dajem druge komentare – kazao je Lilić za Novosti.

Njegove kolege veoma je potresla smrt ovog pacijenta, jer su, kako kažu, bili svjedoci jednog nemara, a nisu imali uslove da drugačije reaguju.

Oni tvrde da je kod R.S. bila izmjenjena svijest, jer mu je mozak ostao bez kiseonika, a da je svoje stanje dodatno iskomplikovao kada se samopovredio britvom, pa pretpostavljaju da je na kraju i iskrvario.

– Ne možemo mi da liječimo bolesna pluća, jer nemamo uslove za to. Isti je slučaj kada nekom pacijentu otkazuju bubrezi ili jetra, pa mu se otrovi gomilaju u tijelu i dolazi do akutnih psihičkih problema. On nikada nije bio naš pacijent, niti je u prošlosti imao psihička oboljenja, a njegovo tjelesno stanje je bilo ozbiljno i prioritetno za liječenje – smatra direktor Stanojković.

Prošvercovao britvu u bolnicu

Kobnog jutra R.S. je istrčao iz svoje sobe i počeo da bježi kroz hodnik. Očevici kažu da je vikao o tome kako želi da ide kući, a bio je toliko uznemiren da medicinske sestre nisu mogle da ga savladaju. Sve vrijeme je ponavljao da je bolje da ga puste, jer će se u suprotnom ubiti.

Na kraju su ga savladali i smestili u sobu, ali ga je oko pet sati ujutru jedna medicinska sestra zatekla kako se nožićem na rasklapanje, koji je prošvercovao u bolnicu, ubada u trbuh i siječe po rukama.

– Pacijent je ustao s kreveta i sječivom pokušao da povrijedi naše medicinske radnike. Nekako smo uspjeli da ga savladamo, smjestimo u sanitet i transportujemo u bolnicu u Aleksincu. Tu su konstatovali da R.S. ima površinske rane, nakon čega je pacijent ponovo upućen u Toponicu.

Mozak ostao bez kiseonika

Dan prije suicida, R.S. je jednu medicinsku sestru polio “guskom” punom urina. Njenu koleginicu, koja je pokušala da je odbrani, uhvatio je za revere i povikao: “Hoće li neko da mi objasni zašto sam mrtav?” – kaže, za Novosti, dr Mihajlo Jovanović, direktor Specijalne bolnice za plućne bolesti “Ozren”, i dodaje da su tog pacijenta odmah nakon incidenta poslali na psihijatrijsko vještačenje u Gornju Toponicu kod Niša. – Tamo su, nakon pregleda, dali nalaz da kod R.S. “nema indikacija da bi trebalo da bude zadržan u toj bolnici”, poslije čega je vraćen u “Ozren”.

Dr Jovanović objašnjava da su u “Ozrenu” smješteni teški bolesnici, koji u plućima imaju više ugljen-dioksida nego kiseonika.

– Zbog toga im se mozak slabije snabdjeva krvlju i neki od njih su veoma agresivni – navodi on.