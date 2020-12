Vozača Hitne pomoći isprebijao šef voznog parka

Vozač saniteta u Službi hitne pomoći Doma zdravlja u Leskovcu Predrag Petković Žuća tvrdi da je danas pretučen od strane šefa voznog parka te zdravstvene ustanove S. S, te da mu je ovaj čekićem od dva kilograma nanio više udaraca po glavi i tijelu, nakon čega se onesvijestio.

U Domu zdravlja negiraju i kažu da je bilo obrnuto.

Ipak, vozač koji je prethodno imao dva infarkta, je završio u urgentnom centru Opšte bolnice, poslije čega je dao izjavu policiji.

– Pretripeo sam neviđeno nasilje od strane vrlo nasilnog čovjeka od koga trpim šikaniranje već osam godina i čiju su smjenu vozači ranije tražili peticijom od direktora Doma zdravlja – kaže Petković.

Petković je do 2012. godine bio šef istog voznog parka, a na posljednjim izborima kandidat za odbornika opozicione GG “Za Leskovac – zajedno”, pa misli da napad na njega ima i političku pozadinu, piše JuGmedia.

– Utjerali su me u mišju rupu, od svega sam se plašio – tvrdi.

Za današnji incident kaže da je uslijedio kada se vozilom “zastava” vratio s puta iz obližnjeg sela uz žalbu da mu je gorivo curilo na auspuhu.

– Prethodno sam javio kvar servisu za održavanje vozila, ali su odbili da pomognu i ja sam parkirao vozilo ispred voznog parka i požalio se šefu na kvar. Umjesto da pošalje nekog mehaničara, on je sam krenuo da popravlja sve vrijeme psujući me vrlo ružno. Ćutao sam, riječ nisam progovorio, ali on me je napao čekićem teškim dva kilograma. Prvi udarac sam dobio u ruku, drugi po licu, treći na butini, a onda me je oborio na haubu pa me tukao. Tu sam se onesvijestio, ali prije onesvešćivanja sam vidio kako ga moje kolege odvlače od mene – priča Petković.

Preloma nije bilo, već je, tvrdi, prošao sa nagnječenjima i bolnim povredama.

– Poslije ovoga ću ga tužiti za nanošenje tjelesnih povreda i duševnu bol – kaže Petković.

U Domu zdravlja niko nije htio da da zvaničnu izjavu prije nego unutrašnja kontrola završi posao, ali nezvanično je JuGmedii rečeno da sve što priča Petković nije istina, pozivajući se na dostupan video snimak i na ono što im je prenijeto sa lica mjesta.

– Prema našim infomacijama, Petković je čekićem napao šefa voznog parka, a ovaj je reagovao tako što ga je oborio na haubu – kaže jedan od rukovodilaca Doma zdravja i dodaje da je “Petković vrlo problematičan”.