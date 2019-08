Vlasnik Maseratija tvrdi da mu je auto zapalio muž od ljubavnice!

Muharem Ferhatović je vlasnik skupocjenog Maseratija, koji je jutros oko pola četiri zapaljen na Alipašinom Polju u Sarajevu.

Reporteri "Dnevnog avaza" na licu mjesta su pored zapaljenog automobila pronašli i Muharema.

- Desilo se ujutro oko tri, pola četiri. Sestra je čula da se pali auto. Neko je od ovih ljudi došao i palio mi auto, a nisam nikome ni kriv ni dužan - kaže Ferhatović.

Na pitanje pada li mu na pamet ko bi to mogao uraditi, Muharem odgovara da bi to mogao biti muž od njegove ljubavnice.

- Ne mislim da je to uradila ona. Ona bi i oprala auto, a kamoli zapalila. On je to uradio zbog ljubomore - kaže Ferhatović.