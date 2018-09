Više od 100 migranata pronađeno u Srpskoj

Više od 100 ilegalnih migranata samo sinoć je otkriveno na području Republike Srpske. Njih 47 mlađe dobi u grupama je noćas pronašla bijeljinska policija i na postupanje predala Graničnoj službi BiH.

Uprava Grada Bijeljina spremna je da obezbijedi i smještaj za veći broj službenika MUP-a Srpske na tom području, ali i dodatne resurse za pripadnike Civilne zaštite.

Sumnjaju da migranti u tolikom broju nadiru jer je Srbija liberalizovala vizni režim sa Iranom. Ipak, tvrde da migranti nemaju namjeru da se zadržavaju na području Bijeljine.

"Mi imamo informacije da dalje odlaze za područje Bihaća. Danas po prvi put imamo migrante koji dolaze iz Bangladeša, Šri Lanke, imamo takođe osjetan porast ljudi koji dolaze iz Iraka, ali isto tako problem koji se javio u posljednjih dvadesetak dana je pojačano prisustvo migranata iz Irana", istakao je Miloš Stevanović, gradski menadžer Bijeljine.

Terenskom centru Bijeljina predato je i 36 migranata iz Irana, Iraka i Sirije, koje je zvornička policija pronašla na području Milića i Vlasenice, a za koje, takođe, sumnjaju da dolaze iz pravca granice sa Srbijom. Posla je noćas imala i dobojska policija, koja je u vozu pronašla 21 migranta. Pod nadzorom policije, migranti su napustili područje te policijske uprave.

"Iz Pakistana je bilo 20 lica, iz Avganistana jedno lice. Navedena lica su se prevozila u putničkom vozu, koji saobraća na liniji Tuzla-Doboj. Isti su kod sebe posjedovali potvrdu o iskazanoj namjeri za podnošenje zahtjeva za azil, koju su dobili u Tuzli i vrijedi 14 dana. O navedenom je obavještena Služba za poslove sa strancima – Terenski centar Doboj", istakao je Željko Tanasić, Policijska uprava Doboj.

Premijerka Željka Cvijanović poručuje da je evidentno da BiH ne upravlja svojim granicama, te da je zakazalo Ministarstvo bezbjednosti. Očigledno je, kaže, da je sve veći priliv ilegalnih migranata, ali da kriza na nivou BiH nije ozbiljno shvaćena.

"Prvo, činjenica da ljudi saopštavaju različite podatke, tvrde u istom danu da ih ima 10 hiljada ili dvije hiljade. To je apsolutno neozbiljno da pričaju kako su se vratili, kako su otišli odatle. Gdje su se vratili, gdje su otišli? Da li su prešli u Evropsku Uniju, da li je to EU u međuvremenu otvorila granice, a mi to nismo čuli?", naglasila je Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Iz Srpske i danas jasno poručuju da na teritoriji Republike nema mjesta za smještanje migranata. Republičko Koordinaciono tijelo za praćenje njihovog kretanja za tri dana će obavijestiti javnost o svojim dosadašnjim aktivnostima.