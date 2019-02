Velika potraga za ubicom Edinom Gačićem

Imamo čovjeka koji je lud i na slobodi je. U stalnom smo zasjedanju, a na terenu su sve raspoložive snage, poručuju iz Vlade i policije kantona Sarajevo. Helikopteri, dronovi, kamere, na desetine policajaca traga za Edinom Gačićem, višetrukim ubicom, za koga se sumnja da je sinoć u naselju Suhodol, nadomak Tarčina ubio i policajca federalne uprave policije.

U tom naselju muk. Mještani su u strahu, zaključani u kućama, kažu da neće slati djecu u školu, jer se boje za njihovu bezbjednost. Niko ne smije pred kamere. Strahuju da se Gačić krije u nekim od napustenih objekata ili okolnim šumama, dok nekoliko kilometara dalje, u naselju Tarčin poručuju - nismo bezbjedni, ubica što prije mora biti uhapšen.

"Ovo je stvarno strašno, za svakoga, ko je imalo svjestan. Čovjek, mora se bojati. Tužna slika skroz, zabrinjavajuća, boga mi, ja imam i djecu, moraš ga pratiti sad, ne daj bože da dođes u situaciju da se to desi."

"Mi smo u strahu, čitavo ovo područje, što se tiče od Konjica, ovamo do Sarajeva. Došlo je vrijeme da se moraš i po danu zaključat, takvo je vrijeme došlo."

"Čitavom području, ne samo ovdje, nije prijatan osjećaj. I djeca, i noću kretanje i šta ja znam. Da se to zakljča u kuću, ne znaš ti ko može doći na vrata," prestrašeni su mještani Tarčina i okoline.

Za policajaca koji je sinoć ubijen mještani imaju samo riječi hvale. Radi se o Mahiru Begiću, koji je pronađen u lokvi krvi, u blizini objekta koji pripada federalnoj upravi policije. Pronašao ga je kolega koji je došao da ga zamjeni na straži. Ubijen je sa više hitaca, a na mjestu su pronađene i caure. Ubzo su iz Tužilaštva potvrdili da su otvorili istragu i to protiv Edina Gačića.

"Postoji osnov sumnje da je počinio teško ubistvo policajca, odnosno, pripadnika federalne uprave policije. Kao što vam je poznato, u potragu za Gačićem uključene su skoro sve policijske agenecije i budući da je istraga u toku, više detalja ne možemo da otkrivamo," rekla je Azra Bavčić, portparol Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Policija moli građane da dostave sve informacije, ukoliko nešto znaju o kretanju višestrukog ubice. Juče je navodno viđen u naselju Ušivak, kod Hadžića, gdje je takođe zavladao muk. Mještani ne smiju da izađu iz kuća, na oprezu su i strahuju za svoju bezbjednost. U policiji i Vladi Kantona Sarajevo poručuju da provjeravaju sve infromacije.

"U istom trenutku dobijate pozive da se osoba nalazi na potpuno suprotnim, razumijete. Svaki trag, svaka dojava se prati i provjerava, ne bi bilo u redu pominjati sad neku, koju ste vi rekli, ali svaka pojedinačna prijava se provjerva, zato pozivamo građane da i dalje javljaju," kaže Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo.

U Vladi Kantona Sarajevo kažu da će ponuditi novčanu nagradu za one koji daju informacije o počiniocu ubistva. Kantonalna policija je sve raspoložive snage poslala na teren. Ukinute su redovne smjene, godišnji odmori i uvedene stalna dežururstva. Federalna policija sarađuje sa svim policijskim i bezbjednosnim agencijama, a svu neophodnu pomoć ponudila je i policija Republike Srpske, koja je pojačala aktivnosti. Iz kantonalne policije poručuju da su dobili svu traženu pomoć.

"Već jutros je uključen helikopter Federalne uprave policije, stavljen je na raspolaganje helikopter MUP-a Republike Srpke, stavile su nam se na raspolaganje i određene institucije koje posjeduju odgovarajuće letjelice, od dronova, koji su već od jutarnjih sati uključeni. Sinoć je bio uključen dron, Obavještajno - sigurnosne agnecije, Federalne uprave civilne zastite," rekao je Mevludin Halilovic, policijski komesar MUP-a Kantona Sarajevo.

"Vlada kantona Sarajevo će do okončanja potrage i pronalska počinitelja, ovog krivičnog djela biti u stalnom zasjedanju. Fromiran je tim od tri ministra, koji će biti u stalnom kontaktu sa timom Ministarstva unutrašnjih poslova uprave policije," rekao je Admir Katica, ministra unustrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Edin Gačić je u ponedeljak u Podorašcu kod Konjica ubio Suada Sultanića, poslije čega mu se gubi svaki trag. Na ulazu u taj grad policija je pojačala kontrole i svakodnevno vrši pretrese. Gačić je odlezao dvije trećine dvadesetogodišnje zatvorke kazne za ubistvo majke i saborca, a potom se našao na slobodi. Bio je pripadnik odreda EL mudžhid i to prema pisanju pojedinih medija od septemba do decembra 1995 godine .