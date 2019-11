Vatra za deset minuta progutala farmu za uzgoj pilića

U naselju Hubjeri na samoj granici između Goražda i Novog Goražda sinoć poslije 20 časova u potpunosti je izgorio objekat za uzgoj pilića u vlasništvu Zaima Hubjera.

Požar koji je najvjerovatnije uzrokovala peć koja je zagrijavala prostoriju, u samo deset minuta "progutao" je kompletan objekat u kojem je bilo oko 1.300 pilića u ranoj fazi uzgoja, piše Klix.

"Komšinica Nerma je prva primjetila i javila da se čuje pucketanje, međutim ja kad sam izašao sve je već bilo gotovo. To je brzo zahvatilo sve, u nekih deset minuta sve je bilo u plamenu, izgorio je cijeli objekat. Vidio da nema pomoći, iako su vatrogasci brzo došli, a i mi smo imali pumpu pored Drine tako da smo i to uspjeli uključiti uz pomoć komšija. važno je bilo da se spasi da vatra ne pređe na susjedne objekte gdje je proizvodnja konzumnih jaja i još grla krupne stoke. Borili smo se da ne bi to zahvatilo i napravilo još veću štetu nego što je sada", ispričao je Zaim Hubjer, vlasnik farme.

Dodaje da je minimalna šteta na objektu oko 12.000 KM.

"Objekat je namijenjen za uzgoj pilića, 1.300 komada je bilo unutra. Peć koja je zagrijavala prostoriju je prouzrokovala požar, nema šta drugo, pilići su bili u ranoj fazi pa je temperatura morala biti 35 stepeni i to je prouzrokovalo požar. Sa elektroinstalacija ne može doći u obzir jer tu nije bilo nekih instalacija osim sijalica. Grijalo se na čvrsto gorivo, drva i ugalj. Želim da se zahvalim vatrogascima iz Goražda i Novog Goražda, i mojim komšijama jer su stvarno pružili nesebičnu pomoć", dodaje Zaim.

Bez obzira na požar i štetu koja je uzrokovana ovog farmera to nije obeshrabrilo, već nastavlja dalje.