Vedran Grahovac (18) iz Banjaluke, koji je nedavno uhapšen zbog paljenja spomenika na Banj brdu u Banjaluci, ponovo je završio iza rešetaka.

Ovaj put lisice na ruke su mu stavljene zbog krađa, saznaje Srpskainfo.

Prema informacijama ovog portala, sa njim je uhapšena i Vedrana Mandić (27), takođe iz Banjaluke.

U Policijskoj upravi Banjaluka rekli su, navodeći inicijale, da im je u četvrtak prijavljeno da je opljačkan market u Karađorđevoj ulici u Banjaluci.

– Policija je izašla na teren i ubrzo poslije toga uhapšeni su Grahovac i Mandićeva. Oni su osumnjičeni da su ukrali razne artikle iz marketa. Obaviješten je dežurni tužilac OJT Banjaluka, koji je naložio da se nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta u redovnoj proceduri dostavi izvještaj – rekli su u policiji, ne navodeći imena osumnjičenih.

Podsjetimo, Grahovac je uhapšen sredinom septembra nakon što je zapalio spomenik palim Krajišnicima na Banj brdu u Banjaluci.

Nakon što je naložio vatru na stepenicama, on je sve to snimio i stavio na svoj profil na Instagramu. Snimak je ubrzo došao do policije, pa je i uhapšen.

On je zatim tvrdio da mu nije bila namjera da zapali spomenik, već da je „snimao gotivne kadrove“.

– Meni da je bila namjera da ga zapalim, od njega ne bi ostao nijedan kamen i nijedna kost ispod. Možete sami otići i uvjeriti se da je ostala samo fleka i tragovi vatre, koju smo zapalili da snimimo neke gotivne kadrove – rekao je Grahovac.

