Upucan dok je slavio rođenje djeteta, Modričani u šoku: "Ne vjerujemo šta se dešava"

Proslava rođenja djeteta u kafiću u centru Modriče završila je tragično. Slavljenik i vlasnik lokala „Koloseum“ 33 godišnji Marko Radoš,smrtno je stradao rano jutros u pucnjavi. Koban je navodno bio metak s leđa iz pištolja 29 godišnjegPerice Simićevića iz Šamca. Najprije je došlo do tuče u kafiću, a potom je uslijedio pucanj iz pištolja.

Slučaj je policiji u Modriči prijavljen oko 2.50 sati. Jutros je na teren izašao i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, koji vodi istragu.

Uviđaj je trajao nekoliko sati. Ni nakon njega nema detalja o okolnistima koje su dovele do tragedije. Još uvijek se navodno utvrđuje da li je riječ o klasičnom ubistvu ili ubistvu iz nehata.

Vesna Demonjić, tužilac Okružnog tužilaštva Doboj,„

"Izvršen je uviđaj na licu mjesta izvršeno prikupljanje dokaza i jedno lice je lišeno slobode, nastavlja se rad na utvrđivanju okolnosti cjelokpunog događaja", rekla je Vesna Demonjić, tužilac Okružnog tužilaštva Doboj.

Modričani su u šoku. S nevjericom su od jutros prolazili Trgom Milana Jelića gdje se nalazi kafić.

"Ja nisam znao do sad kad sam naišao prvi put, čuo sam. Kako da nisam šokiran gdje će to biti normalno da omladina nosi oružje, to ne bi trebalo dozvoliti, bez razlike o kome se radi, ne znam momka, znam mu oca, odrasto sam s nim, slavili su i moj je sin bio isto tu. Da se to i danas mora tako da dešava. Svašta nemam riječi stvarno, sačuvaj Bože", ističu Modričani.

Kafić je prije nesreće obišla polcija i sankcionisala ga, zbog rada nakon 23 časa. Ipak, slavlje je nastavljeno, a prema nezvaničnim informacijama, Radoš je napustio kafić i krenuo prema stanu, ali je zaboravio ključeve. Kada se vratio po njih, zatekao je tuču. Pokušao je da razdvoji učesnike, ali je pištolj opalio. Modričani uz te pojedinosti prepričavaju i da je Simčević, iz čijg je pištolja ispaljen hitac, prijatelj Radoševog brata.