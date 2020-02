Upali mu u kuću dok je spavao: Trojica razbojnika pretukla Miodraga zbog 170 KM i 50 evra

MIiodrag Trifunović (80) iz Gornjeg Vidova kod Paraćina operisan je i zbrinut na Odeljenju maksilofacijalne hirurgije Opšte bolnice u Ćupriji nakon što je zvjerski pretučen i opljačkan u sopstvenoj kući. U noći između subote i nedjelje, trojica razbojnika probudila su starca u krevetu šamarima i udarcima. Tražili su od njega da im da novac, a nakon višesatne torture nad nemoćnim čovjekom, prema riječima zeta Mladena Bogdanovića, odnijeli su samo 10.000 dinara (oko 170 KM) i 50 evra, koliko je nesrećni Miodrag imao u novčaniku.

- Moj tast bio je u nesvijesti, a kad se probudio oko sedam izjutra, uspio je da otvori prozor i da nas dozove. Supruga i ja živimo u istom dvorištu, ali u drugoj kući. Nisam znao šta je u pitanju, pomislio sam da mu je loše jer je bolestan. Kad smo prišli prozoru, vidjeli smo katastrofu. Samo je rekao: "Ubiše me noćas trojica". Izgledao je strašno, bio je sav krvav, neprepoznatljiv. Povrijeđeno oko, nožem rasječeno lice i ruke, nos slomljen. Pretpostavljam da je pokušao da se brani, otud tolike posjekotine. Nismo mogli da uđemo u kuću zato što su je probisvijeti spolja zaključali i odnijeli ključ. Zvali smo policiju, a sanitet je Miodraga prevezao najprije na urgentno odjeljenje u Paraćin, a zatim u Ćupriju, gdje su ga doktori zbrinuli - priča Mladen, vidno potresen.

On pretpostavlja da je neko od razbojnika ušao kroz otvoren prozorčić kupatila, koji gleda na sporednu ulicu, a zatim otključao vrata ostalima. Odmah su počeli da tuku starca i on im je dao sve pare koje je imao u novčaniku, ali su tražili još. Dok nisu došlo do plijena, porazbijali su sve po kući.

- Nožem su izboli televizor, vrata i zidove, pokidali telefon. Bili su baš bahati, izašli su na vrata i na glavnu kapiju, kroz dvorište. Tast mi je rekao da nisu bili maskirani, ali ih nije dobro vidio zbog mraka. Imali su između 20 i 30 godina. Onesvješćivali su ga udarcima nekoliko puta, davili ga kablom od tuša u kupatilu, monstruozno su se iživljavali nad njim! Sve je trajalo otprilike sat i po, a onda su ga ostavili u nesvijesti i pobjegli.

Miodrag ima srpsku penziju od 36.000 dinara, pa porodica ne zna odakle napadačima ideja da ima veliki novac.