Unuk pomogao baki da se ubije, da joj da popije sonu kiselinu: "Nisam kriv, molila me"

Dean Š. (45), Slovenac sa prebivalištem u Zagrebu, uskoro će se naći na optuženičkoj klupi Opštinskog suda u Zagrebu jer je svojoj baki pomogao da se ubije. Kupio joj je u obližnjoj prodavnici u Zagrebu sonu kiselinu koju je potom ulio u bočicu s natpisom Aethanolum dilutum i stavio je na dno ormara.

Pritom je slučajno pošpricao pantalone koje su odmah izblijedile. Znao je, kako se potom otkrilo, da je njegovoj baki dosta života u depresiji u koju je pala nakon gubitka sina.

Baka je 27. novembra 2017. popila izmućkani unukov koktel i u teškom stanju završila u KBC- Rebro, gdje je potom i preminula. Zadobila je jezive korozivne povrede jednjaka, želuca, crijeva i jetre, a loptica sumnje brzo je bačena na njenog unuka koji nije skrivao da ga je "baka molila da joj kupi varikinu da se ubije".

Tužilaštvo je nakon trogodišnje istrage podiglo optužnicu protiv unuka i za njega traže sedam mjeseci zatvora. Inače, za krivično djelo saučestvovanja u samubistvo određena je kazna do tri godine zatvora.

Optuženi unuk u vrijeme kad je baka pila kiselinu nije bio kod kuće, a rekao je da ga je baka dugo vremena molila da joj kupi varikinu da se ubije jer je patila za sinom koji je preminuo.

- Odbijao sam da joj to kupim, ali jedan dan sam otišao do radnje. Kad sam je donio u kuću, baka je išla za mnom i tražila da joj dam da popije. Stavio sam je u ormarić. Ona me prisilila da joj kupim to i iskreno, nisam vjerovao da će to popiti. I ne smatram se krivim. Svima je govorila u kući da će se ubiti - branio se Dean Š.