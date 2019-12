Unaprijed sve isplanirao: Malčanski berberin motorolom prati potjeru

Opsežna policijska potraga za višestrukim silovateljem Ninoslavom Jovanovićem, poznatijim kao Malčanski berberin, koji je 20. decembra oteo Moniku Karimanović (12) u naselju Brzi Brod kod Niša, ušla je u deveti dan

Pripadnici Žandarmerije pretresaju objekte u selima koja se nalaze između Knjazevca i Zaječara. Zajedno sa njima teren pretražuju i Monikini rođaci. Pretresi se vrše na više lokacija.

- Posljednje informacije su da se potraga pomjera ka granici s Bugarskom. Tu postoji mjesto koje se zove Gradskovo za koje šira javnost do sada nije znala, ali tu i Srbi i Bugari prolaze bez ikakve kontrole. Naime, postoji mogućnost da kod sebe posjeduje motorolu, pomoću koje prati potjeru. Neki bugarski mediji su javili da je ovo mjesto kritično ako ga se dokopa, jer je nebranjeno. Uz to, nevjerovatno je i da ga termovizijske kamere ne mogu uhvatiti jer one mogu i da registruju toplotne izvore na više od jednog kilometra - kažu izvori upućeni u istragu.