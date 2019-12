Ukrali Mercedes, divljali, pa zapalili ga

U ponedjeljak u 7.30 sati, kod Domovinskog mosta na Peščenici, policija je pronašla zapaljeni Mercedes E-300.

Automobil je, kako je potvrdila policija, ukraden u noći s četvrtka na petak.

- U četvrtak oko 22.00 sata parkirao sam automobil u Vukovarskoj ulici. Preduzetnik sam i tamo trenutno uređujem poslovni prostor. Kući sam otišao poslovnim kombijem, a kad sam se ujutro vratio po automobil, nije ga više bilo - kaže vlasnik automobila.

Odmah je kontaktirao policiju i prijavio krađu.

U ponedjeljak ujutro, policija ga je nazvala jer su pronašli njegov automobil potpuno spaljen.

- Bio sam u potpunom šoku. Nisam uopšte mogao vjerovati šta vidim, auto je skroz izgorio - kaže on.

Kradljivci s automobila nisu maknuli tablice, ali su skinuli gume.

- To šta sam vidio mogu napraviti samo huligani. Bilo bi mi čak i jasno da je neki mladić htio biti frajer pa se provozati Mercedesom po gradu, ali ovo je stvarno užasno. Pa ko to radi? - dodaje on.

Ne zna zašto je neko ukrao baš njegov auto. Jedna od pretpostavki mu je bila da je neko automobil htio iskoristiti za neko drugo kazneno djelo, pljačku ili slično.

- Policija mi je rekla da u vrijeme kada mi je automobil nestao nije bio niti jedan težak zločin, pa su odmah isključili tu opciju - smatra vlasnik.

Na livadi se vide tragovi paljenja guma, kao i crni krugovi na tlu, što, kako kaže vlasnik, upućuje na to da su se kradljivci s automobilom iživljavali.

Nažalost, za automobil je imao samo osnovno osiguranje te će cijelu štetu morati platiti sam.

- Ne sumnjam ni na koga, mislim da je ovo samo djelo teških huligana - zaključuje.