Uhapšeni mladići koji su pretukli starca, među njima i hrvatski vojnik

Jedan od trojice mladića koji su juče ujutro brutalno pretukli 69-godišnjeg penzionera na terasi kafića u centru Pule pripadnik je Hrvatske vojske.

To potvrđeno iz Ministarstva obrane Hrvatske za Index.

"Prema informacijama dobijenim od nadležnih državnih tijela, postoje osnove sumnje kako je jedan od trojice napadača pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske koji je izvan radnog vremena, izvan redovne djelatne službe, učestvovao u napadu na stariju osobu", navodi se.

"Ako se kriminalističkim istraživanjem utvrdi da je pripadnik Hrvatske vojske počinilac krivičnog djela, pokrenuće se krivični postupak koji za kaznu može imati prestanak djelatne vojne službe", poručili su iz MORH-a te dodali kako najoštrije osuđuju napad te se izvinjavaju zbog nedopustivog ponašanja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Pripadnik Hrvatske vojske koji je mlatio starca je 24-godišnji Robert Bitunjac koji je, kako doznaje zagrebački portal, jedan od trojice uhapšenih napadača.

Trojica divljaka brutalno napala starca u Puli, sve je snimljeno

Upravo je on prvi napao starca i krenuo ga šakama udarati u glavu, što se vidi na snimci s nadzornih kamera.

Uhapšen je u Zagrebu, gdje je uhapšen još jedan od napadača, dok je treći uhvaćen u Puli.

Mladić koji je mlatiopenzionera koji radi kao čuvar terase lani se u službenoj uniformi Hrvatske vojske slikao s generalom Antom Gotovinom u Zagrebu.

Nove informacije o tome da je među napadačima hrvatski vojnik potkrepljuju izjavu napadnutog penzionera koji je ispričao da su prije napada, u kojem su ga teško povrijedili polomivši mu dva rebra i ruku, spominjali vojsku.

"Došli su oko šest sati i dirali hrvatsku i istarsku zastavu koje vise na terasi. Upozorio sam ih da to ne čine, a oni su rekli da u 9:30 moraju na postrojavanje u vojsku te da su pred zastavom svaki dan. Onda su otišli i vratili se nakon sat vremena s palicama, maskama i kapuljačama na glavama. Nisu ništa rekli, samo su me počeli tući. Udarali su me u glavu, u ruku, a nakon što sam pao, nogama su me tukli po rebrima", ispričao je napadnuti Evelino Vale.

Trojica momaka, koji su se maskirani i s palicom vratili na terasu kafića, starca su napali dok je drijemao na terasi, a dok su ga mlatili, gotovo se uopšte nije branio. Gađali su ga i stolicom, a kad je pokušao pobjeći sustigli su ga, oborili na tlo i još udarali.

Očekuje će da će sva trojica uhapšenih danas biti ispitani, a za krivično djelo nanošenja teških povreda starcu koji se nije ni branio mogli bi dobiti do osam godina zatvora.