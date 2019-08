Uhapšen zbog dječije pornografije: Mamio djevojčice uzrasta od 12 do 13 godina

Sa četiri identifikovana profila na društvenoj mreži Fejsbuk, mamio je djevojčice uzrasta od 12 do 13 godina, da mu šalju nage fotografije i da sa njim imaju seksualni odnos. To je, kako ATV nezvanično saznaje, tek dio onoga što je otkriveno u akciji „Inverzija“ koju su realizovali policijski službenici za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Uhapšeno je jedno lice u Tesliću, a potom, po nalogu postupajućeg javnog tužioca, pušteno na slobodu.

"Lice inicijala D.T. se sumnjiči da je počinio krivično djelo iskorištavanje djece za dječiju pornografiju i upoznavanje djece sa dječijom pornografijom. U okviru ovih aktivnosti izvršeni u pretresi lokacija koje je ovo lice koristil ona području opštine Teslić", rekla je Mirna Miljanović, portparol MUP-a RS.

Pri pretresu su izuzeti predmeti koji će se koristiti u daljoj istrazi. Kako ATV nezvanično saznaje, riječ je o Dušku Topiću iz Gradiške, koji je privremeno radio u jednoj drvoprerađivačkoj firmi u Tesliću. Kako tvrdi naš izvor, Topić je na profilima na društvenim mrežama imao više hiljada prijatelja, čije su profilne slike – uglavnom slike djece. Okarakterisan je kao „istinski“ predator.

"Lice je nakon lišenja slobode i izvršene kriminalističke obrada policijskih službenika, i po odluci postupajućeg tužilaštva Okružnog tužilaštva Doboj ono je pušteno na slobodu", rekla je Miljanovićeva.

Teslićani su u nevjerici. Kažu, vijest o hapšenju zbog dječije pornografije, u njihovom gradu, sve je uznemirila. Pozivaju nadležne da za takva krivična djela uvedu najstrože kazne.

"Ako se tako mogu sudstvo i tužilaštvo ponašati, nije uredu, to je ozbiljnija stvar." "

"Trebalo ga je zadržati i zna se šta je trebalo sa njim i kakve procedure provesti potiv njega."

"Mislim, to nije uredu, da je to bezobrazno. "

"Mislim da je to ružno strašno, ne znam šta bi rekao."

"Nek uvedu zakon javno vješanje, ja sam to sto puta rekla, za takve osobe", kažu građani Teslića.

S ciljem sprečavanja dječije pornografije na internetu, policijski službenici Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Srpske, nastaviće sa nadzorom društvenih mreža. Roditeljima maloljetne djece savjetuje se da budu maksimalno oprezni prilikom korišćenja društvenih mreža. Ne preporučuje se objava fotografija djece na društvenim mrežama i prihvatanje zahtjeva za prijateljstvo lica koje lično ne poznaju.