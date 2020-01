Uhapšen ubica Marka Đurovića!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Somboru uhapsili su V. Ž. (1978) iz Sombora zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

On se sumnjiči da je 13. januara ove godine, u Prvomajskom bulevaru u Somboru, nasrnuo na dvadesetosmogodišnjeg mladića Marka Đurovića, koji je u tom trenutku bio u šetnji sa ocem, i nožem mu zadao dvije ubodne rane. Od zadobijenih povreda mladić je preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Porodica i prijatelji u nevjerici da im nema omiljenog Marka

- Još ne mogu da povjerujem da sam u trenu ostao bez mog Marka. Kada smo te večeri krenuli u šetnju ništa nije slutilo da će se desiti nešto loše - rekao je Dragan Đurović, neutešni otac.

Otac je sve opisao šta se desilo:

- Išli smo Prvomajskim bulevarom, kada je Marko rekao da hoće da svrati u apoteku, da uzme sirup protiv kašlja. Bilo je oko 18.30 - priča Dragan.

Čim je mladić izašao iz apoteke, po riječima oca, ispred njega se pojavio nepoznati muškarac sa kapom na glavi, i mrmljajući, prišao Marku, koji ga je malo odgurnuo u stranu, ne sluteći šta će ga nakon toga zadesiti.

- Bio je mrak i pala je magla, pa nisam dobro vidio šta se dešava, ali kada sam htio da pomognem sinu, on mi je rekao: "Tata, ovaj me ubode nožem, čuvaj se". Tek tada sam ugledao nož u rukama ubice. Iz džepa sam uzeo mobilni telefon da pozovem hitnu pomoć i policiju, da pomognem sinu, a on je pokušao da uđe u apoteku. Nije stigao do vrata, pao je na asfalt - kaže Dragan.

Ekipa Hitne pomoći, koja je brzo stigla, bezuspješno je pokušavala da reanimira mladića. Ubrzo je preminuo usljed teške povrede nanijete sa više uboda nožem.

Dragan se prisjeća da je ubica, po govoru, zvučao kao da je drogiran, ali je nakon što je njegovog sina ubo nožem nestao u jednoj od obližnjih ulica.

- Imali smo mnogo planova, ja radim na Malti, a Marko je trebalo uskoro da dođe kod mene, da zaradi nešto novca. Dogovarali smo se kako ćemo da preuredimo porodičnu kuću, da zamijenimo prozore, vrata, sredimo grijanje, ali, nažalost, nismo u tome uspjeli - jada se Dragan.

Komšije i prijatelji za Marka imaju samo riječi hvale, kažu da je bio dobar i pošten mladić, da se nikom nije zamjerio.

Pročitajte još:

Srbin poginuo u teškom udesu

Vatrogasci izvukli vozilo iz odvodnog kanala, u njemu našli tijelo mladića

U smrskanom vozilu bila dva brata, jedan poginuo, drugom se ljekari bore za život

Detalji likvidacije ispred osnovne škole: Marko ubijen s leđa pred sinom i dvije kćeri

Ovo su neslavni rekorderi koje je zaustavio presretač MUP-a RS