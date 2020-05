B.T. (23) uhapšen je zbog sumnje da je prije tri dana pokušao da siluje ženu od oko 30 godina u javnoj garaži na Obilićevom vencu, u centru Beograda.

On je oko 15 časova pratio ženu do garaže, i kad je došla do automobila, manijak ju je napao, prenosi Espreso.

Počeo je da joj trga odjeću, hvatajući je po intimnim dijelovima tijela.