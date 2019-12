Uhapšen diler, sumnja se da je prodao drogu preminuloj djevojci (17)

Policijska uprava u Somboru upravo je saopštila da je uhapšen S.R. (26) zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo omogućavanja uživanja opojnih droga i neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga.

Sumnja se da je on omogućio korišćenje droge 17-godišnjoj djevojci, koja je jutros (21.12.) pronađena bez znakova života ispred svoje kuće u Odžacima. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden u Više javno tužilaštvo u Somboru.

Komšija je u kapiji porodične kuće preminule djevojke oko 7.30 ugledao njeno sklupčano tijelo, preko kojeg je bio bicikl. Prema njegovim riječima, lice djevojke bilo je izuzetno blijedo, a tijelo u neprirodnom položaju. Policija na njenom tijelu nije otkrila tragove nasilja ili fizičkih povreda. Pretpostavlja se da se djevojka predozirala narkoticima, jer komšije pričaju da je bilo poznato da se drogirala. Navodno je još kao devojčica od 8-9 godina pušila cigarete.

