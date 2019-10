Bašićeva otkrila detalje na suđenju Muslimoviću: Udario me je šakom, vukao za kosu i grizao

Taj čovjek je poludio, htio je da me ubije, eto to, ništa drugo. Je l' treba moja djeca da ostanu bez majke i to zbog njegovog duga prema meni, ispričala je svjedok Sonja Bašić iz Melburna, danas u sudnici Osnovnog suda u Banjaluci na suđenju poznatom pjevaču Halidu Muslimoviću.

Njemu se sudi da joj je nanio tjelesne povrede 27. jula prošle godine. Bašićeva je ispričala da je sa Muslimovićem bila u emotivnoj, ali i poslovnoj vezi jer joj je dugovao novac, "kako bi ga izbavila iz finansijskih dugova", a u večeri kada ju je Muslimović pretukao bila je u Kozarcu u restoranu "Stara bašta", gdje je nastupao. Kako je ispričala, dolazila je iz Australije, zajedno su putovali i izvršavala je njegove finansijske obaveze, a sukob je izbio zbog novca koji joj je dugovao. Istakla je da je te večeri na njegov poziv došla u Kozarac iz stana koji je iznajmila u Banjaluci. Dan ranije kako je rekla, bio je dogovoren rok. "Čim je došao vidjela sam da je nervozan i ljut", rekla je Bašićeva. Ističe da je pred fajront došao do njenog stola i pio te ga je pitala da je odvoze do taksi vozila kako bi se vratila u Banjaluku na šta je on pristao. "Kada sam sjela u auto, rekla sam da nisam dobila novac, a on je u blizini parkirao auto i ugasio motor", rekla je Bašićeva. Ističe da joj je Muslimović počeo psovati majku, džamiju, novac, a zatim se vratio u rikverc i uključio na cestu te krenuo prema Banjaluci. "Počeo je da vozi kao manijak 140-150 km/h i da šakama udara o volan. Molila sam ga da stane. Udario me je desnom rukom u lice, bila sam šokirana", kaže Bašićeva. Kada mu je rekla da stane, kako je ispričala, zaustavio je pežo i izašao, došao do nje i izvukao je za kosu, gurnuo je i udarila je kukom u kamen. Kako kaže, srećom je u padu izbjegla udarac glavom. "Plakala sam od bola, pokušavala ustati, a on mi nije pomogao", rakla je Bašićeva i dodala da ju je zatim udario šakom u bradu i ugrizao za ruku. Ističe da ju je ugurao u auto i nastavio brzo voziti prema Banjaluci. Kada su došli ispred zgrade u kojoj je Bašićeva iznajmila stan, Muslimović ju je, kako navodi ona, izbacio iz auta, a prethodno joj je bacio telefon kojim je pokušala pozvati sestru da joj da broj policije. On je otišao, a ona je, kako kaže, uslikala povrede i ujutro sa advokatom otišla u bolnici i policiju. Za njega je tražila najstrožiju kaznu.