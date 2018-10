Ubistvo dva policajca proglašeno terorističkim aktom

Predsjedavajući Opštinskog savjeta Novi Grad Rusmir Baljić danas je na vanrednoj sjednici izjavio da su odbornici jučerašnje ubistvo sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića okarakterisali kao teroristički akt.

On je rekao da su slični događaji u BiH i u regionu nazvali terorističkim atkom, čime su se sada rukovodili i odbornici.

– Smatramo da je ovo nešto što čini jako zabrinutim sve građane KS. Konačnu riječ o tome će dati Tužilaštvo a dok se ne oglasi mi to zovemo terorističkim aktom. Ovo je svirepo ubistvo policajaca dok su vršili svoju dužnost štiteći nas i našu imovinu. Nadam se da će se uskoro otkriti počinioci ovih djela i da će kažnjeni – rekao je Baljić.

Komesar policije KS Mevludin Halilović obraćajući se odbornicima rekao je da je trenutna bezbjednosna situacija u Kantonu Sarajevo narušena.

– Do jučerašnjeg dana nismo imali adekvatnu saradnju sa ostalim policijskim agencijama. Juče smo naišli na saradnju sa MUP-om RS, a isto tako i sa FUP-om, SIPA-om i Graničnom policijom. Ovaj problem ukoliko ne bude saradnje neće biti riješen. On ne može biti riješen parcijalno na ovakav način – rekao je Halilović.

Naglasio je da je došlo do povećanja broja napada na policijske službenike u KS, a posebno napada uz upotrebu vatnog oružja. Tako je 2016. bilo tri takva napada, jednako kao i u 2017., dok je 2018., zaključno s jučerašnjim napadom bilo četiri.

– Pretposljednji slučaj se takođe desio na području Opštine Novi Grad gdje je jedna patrola napadnuta vatrenim oružjem. Osobe su se uputile na području RS, tamo je pronađeno vozilo, ali nije bilo drugih rezutlata. Tužilaštvo KS nakon jučerašnjeg događaja formiralo je tužilački tim, uključene su sve policijske agencije, obradili smo više osoba. U toku su pretresi na području Pala i Istočnog Sarajevao na šest lokacija. Angažovani su pripadnici MUP-a RS i SIPA-e, a MUP KS je pripravnsot podigao na najviši nivo. Nastojimo doći do podataka o osobama i izvršiocima – rekao je Halilović.

On je ponovio kako je ovaj napad na policajce bio gnusan, posebno zbog činjenice da je na njih otvorena vatra s oružjem velike vatrene moći u momentu dok su se nalazili u vozilu.

Nusret Selimović, načelnik PU Novi Grad rekao je da policajci neće dozvoliti da ih ovaj događaj poljulja i da sigurnosu situaciju prepuste na milost i nemilost kriminogenim osobama, kojih u KS, kako kaže, ima poprilično.