U Višem javnom tužilaštvu u Šapcu juče je saslušan Petar Ž. (73), koji je u nedjelju ujutro ubio svoju nevjenčanu suprugu Sanju J. (42). Ubistvu je prethodila svađa, nakon čega je Petar lovačkom puškom sačmarom sa dva hica, u predjelu grudi i vrata, usmrtio Sanju sa kojom je bio godinama u vanbračnoj vezi.

Kako saznaje Blic iz izvora bliskih istrazi, Petar nije imao alkohola u krvi, dok će obdukcijom biti utvrđeno da li je nesrećna žena bila u alkoholisanom stanju. Ubica je priznao zločin, nakon čega je priveden i određeno mu je zadržavanje.

Petar je na saslušanju rekao da je Sanju ubio zbog ljubomore.

"Rekao je da je u kafani “očijukala” sa nekim muškarcem, a da kada su došli kući nije htjela da spava sa njim. Zbog toga je poludio i ubio je", kaže izvor.

Prije smrti objavila snimak iz kafane

Samo tri sata prije ubistva Sanja je obavila snimak iz kafane. Na tom snimku vidi se kako se sa Petrom, sa kojim je bila u vezi, i jednim prijateljem provodi u kafani kod Uba. Opraštajući se, njeni prijatelji ispod tog snimka napisali su da je Sanju ovaj provod koštao života.

"Oni su bili u kafani do tri sata. Onda su se vratili kući i posvađali. On je sumnjao da se ona viđa i sa drugim muškarcima i to je bio okidač. Uzeo je lovačku pušku i presudio joj", priča jedan od komšija.

Nakon svirepog ubistva, Petar je pozvao svog prijatelja i rekao mu šta je uradio.

"Kako sam čuo, on je zvao u pet ujutru tog čovjeka što je bio sa njima u kafani i rekao mu šta je uradio. Međutim, on nije smio da prijavi policiji već je javio jednom komšiji iz Svileuve", pričaju komšije.

Motiv zločina biće poznat nakon saslušanja, ali se pretpostavlja da je ljubomora. Osim toga, ubistvu su prethodili neriješeni problemi oko imovine.

"Petar iz prvog braka ima dvije kćerke, sa kojima nije u dobrim odnosima od kada je počeo da živi sa svojom nevjenčanom suprugom u zajedničkoj kući. Bilo je tu dosta neslaganja", pričaju komšije.

Kupio joj stan

Naime, njih dvoje su se upoznali još prije sedam godina. Nakon smrti svoje supruge Petar počinje da živi sa Sanjom i kupuje joj stan, zbog čega je, prema navodima, i ušao u sukob sa kćerkama.

"Ona je iz Čučuga kod Uba. Priča se da je on prodao zemlju i kupio joj stan u Šapcu. Međutim, to je izazivalo bijes i gnjev kod njegove djece. Njih dvoje su bili godinama u ljubavnoj vezi. Ona je mnogo mlađa od njega, a i atraktivna je žena, pa je vjerovatno to kod njega izazivalo ljubomoru", priča jedan od komšija.