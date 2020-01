Ubica male Lane godinama prijetio, tukao i zlostavljao žene, a bio na slobodi

Zoran Albić, optužen za ubistvo djevojčice Lune (2,5) u Negotinu, godinama prije ubistva bio je redovan u pritvorskim jedinicama zbog niza krivičnih djela s elementima nasilja koje je činio.

Već od maloljetničkih dana optuženi za ubistvo pastorke Lune pokazivao je tendenciju ka ozbiljnim krivičnim djelima, o čemu svjedoči niz krivičnih prijava koje su protiv njega podnosile različite osobe zbog maltretiranja, proganjanja, nanošenja telesnih povreda.

Vještačenje ovog muškarca koje je obavljeno tokom istrage ubistva malene Lune ukazalo je na to da ova osoba ima problem sa kontrolom bijesa, te da ima impulsivne reakcije.

Da njegova impulsivnost dovodi do ozbiljnih posljedica, govori i izvod iz kaznene evidencije ovog muškarca koji ukazuje na niz postupaka koji su protiv Albića vođeni dok je još bio maloljetan.

Uprkos brojnim prijavama, Zoran Albić nikada nije proveo više od 48 sati u pritvoru, a za sve je odgovarao novčano. Logičan zaključak nakon svega ovoga je jedan – da li je ubistvo malene Lune moglo da bude spriječeno da je ubica ikada odgovarao za nasilje koje je činio?

Početkom 2012. godine, kada je Albić imao svega 17 godina, protiv ovog muškarca podnijeta je krivična prijava zbog ugrožavanja bezbjednosti jer je M. M. svojoj profesorki srpskog u srednjoj školi u Negotinu preko Fejsbuka prijetio da će je “ubiti u glavu”.

– Ima da dobijete potres mozga i u komi da budete. Vidite kako vi tražite. Imam ja i palicu kući. I pištolj ako niste znali. Ja ću stvarno da vas nađem i gotovi ste. Mislim izudaram vam pesnice u glavu u komi ćete da budete. Potres mozga će dobijete. Nije mi jasno zato ću vas ubijem negdje u mraku gdje nema nikog – samo je dio jezivih prijetnji koje je ovaj muškarac uputio svojoj profesorki.

Iste godine protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog ugrožavanja opasnim oruđem pri tuči i svađi, jer je u dvorištu porodične kuće nakon kraće svađe i rasprave sa svojim stricem dohvatio metalnu slavinu za kuhinjski bojler i gađao svog strica.

Nakon okončanja ovih postupaka, Albić je kažnjen samo sa vaspitnom mjerom – pojačan nadzor staratelja.

I dalje maloljetan, Albić je 2013. godine dobio krivičnu prijavu zbog lakih tjelesnih povreda jer je poznanika kamenom pogodio u glavu, a onda glavom oštećenog udario u nos. Jezivo u svemu ovome jeste činjenica da je Albić, kako se sumnja, i djevojčicu Lunu, dok se brutalno iživljavao nad njom do njene smrti, isto udario glavom.

Već punoljetni Albić 2014. godine popio je krivičnu prijavu jer je pod silom i prijetnjom maloljetnu M. B. sa kojom je bio u vezi primorao, prijeteći joj, da pođe kod njega.

On joj je tada oteo mobilni telefon iz ruke, snažno je stegao za ruku, udario, a onda počeo da joj prijeti da će je ubiti te i da je niko neće zaštititi. Uplašena djevojčica pošla je sa njim, a on ju je nakon toga čak pet dana držao zatočenu u svojoj kući, sve vrijeme zlostavljajući je, šamarajući je. Djevojčica je uspjela da pobjegne, a Albić nije odgovarao, jer je Osnovno tužilaštvo u Negotinu odbacilo krivičnu prijavu protiv njega zato što je nasilnik uplatio novac u humanitarne svrhe.

Zatvorsku kaznu Albić je na isti način izbjegao i kada je komšiji bez razloga nanio teške tjelesne povrede. Kako je utvrđeno, on i njegovi prijatelji nogama, rukama i drvenom palicom tukli su muškarca R. V, koji ih je ispred svoje kuće zatekao kako biju njegovog prijatelja.

Da li se Albić u periodu od 2014. do 2019. godine primirio ili su njegove žrtve iz straha izbjegle da ga prijave, nije poznato. Prema informacijama, ovaj muškarac je u martu prošle godine nakon kraće svađe u kafani sa stola uzeo staklenu pivsku flašu i njome u glavu udario muškarca D. S. Zbog ovoga, iako je povratnik, iako je kršio zakon već nekoliko puta, i to na ozbiljne načine, Albić je kažnjen novčanom kaznom od 15.000 dinara koje je trebalo da uplati u humanitarne svrhe. Nakon ove odluke, u maju Albić je brutalno, do smrti, pretukao kćerku svoje djevojke Lunu (2,5).

Prekršaji

Da Albić već godinama ima ozbiljan problem sa zakonom, te i da predstavlja problem po okolinu, govori i činjenica da je pored krivičnih postupaka protiv njega vođeno i sedam prekršajnih. Tako je ovaj muškarac godinama unazad odgovarao zbog toga što je nekoliko puta remetio javni red i mir, ali pravio i niz saobraćajnih prekršaja.