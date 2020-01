Nakon trostrukog ubistva u Splitu na Fejsbuku se pojavila i grupa podrške ubici pod nazivom “Pravda za Filipa”. Naime, ispod svake objave o navedenom događaju na društvenim mrežama javljaju se čitaoci koji glorifikuju čin ubice, što je zastrašujuće, piše RTL.

Podsjetimo, policiji je trebalo nekoliko časova potrage da uhapse trostrukog ubicu zbog kojeg je vladala panika u Splitu. Riječ je o 25-godišnjem Filipu Zavadlavu, koji je uzeo pravdu u svoje ruke te odlučio pomoći mlađem bratu kojeg su navodno kamatarile osobe iz narkomiljea. S takvim načinom pravde složilo se do sada oko 2.800 ljudi koji su učlanjeni u Fejsbuk grupu podrške ubici, ali i oni koji ostavljaju komentare podrške i po drugim stranicama i portalima.

– Grupa je napravljena s namjerom da podrži Filipa, koji je dana 11. 1. 2020. napravio veću uslugu Splitu nego što je policija napravila u posljednjih 30 godina – stoji u opisu Fejsbuk grupe.

“Junak našeg doba”, “heroj”, “lice pravde”, samo su neki od imena kojim ga nazivaju oni koji ga podržavaju.

Zoro osvetnik

– Može biti da ljudi smatraju da je on napravio herojski čin. Vjerovatno misle da se nadležni organi ne bave dovoljno problemima koji postoje. Svakako to nije normalno. Zabrinjava činjenica da to građani podržavaju. U normalnom društvu to bi bilo osuđeno – izjavila je psiholog Mirjana Krizmanić za Vijesti.hr.

Kako je objasnila, mogući razlozi za takva ubistva su to što se Zavadlav smatrao nekim “Zoro osvetnikom”, ali i to da je poremećen ili zaostao.

– Moguće je da je mislio da čisti društvo od loših ljudi i gamadi. Jako je loše da ljudi to podržavaju. Ne može se podržavati neko ko radi nešto loše. Cijelo društvo je zapušteno, društvo nam propada – objasnila je ona.

Ona je istakla i kako više ne postoje socijalne i društvene norme ponašanja.

– To je zastrašujuće i naše društvo bi se trebalo zabrinuti zbog te činjenice – zaključila je Mirjana Krizmanić.

Građani su u Fejsbuk grupi pokrenuli i anketu na koji se način može donirati novac splitskom ubici kako bi sebi mogao platiti najboljeg advokata i što prije izaći iz zatvora.

Komentari na društvenim mrežama

Ovo su neki od komentara koje su ljudi ostavili na društvenim mrežama.

– Ako je sve istina što se navodi za ubijene, čovjeka treba odlikovati i postaviti za načelnika PU Split ili ministra. Nisam za anarhiju, ali kada “institucije” (prije svih, policija i sudovi) ne rade svoj posao, imat ćemo je sve više. Trebali su dečka ostaviti još sat-dva da dovrši posao – stoji u jednom komentaru.

– Ovo je rezultat rada policije i pravosuđa. Mladiću, svaka ti čast, tako se štiti porodica od društvenog šljama. Gdje zakaže pravna država, radi kalašnjikov. Pametnom dosta – napisao je drugi građanin.

– Dečko, nadam se da ima pravde još u ovoj državi i da ćeš brzo napolje. Nisi u svačijim očima loš – stoji u jednom komentaru.

– Ako je istina što pišete, tada je ovaj dečko heroj ulice – stoji u drugom komentaru.