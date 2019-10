Zoran Albić, koji je optužen da je 27. maja ove godine, brutalno nasmrt pretukao djevojčicu L.F.(2,5), kćerku njegove djevojke Vesne Firulović, od ranije je poznat kao nasilnik i protiv njega je do sada donijeto sedam prekršajnih presuda, saznaje "Blic".

Albić se tereti da je kobne noći pijan i nervozan došao kući i počeo je da baca stvari. Tom prilikom povrijedio je ruku zbog čega je još glasnije vikao. Njegova vika i lupanje probudili su djevojčicu koja je spavala u drugoj sobi i koja je od straha počela da plače. Kako se navodi u optužnici, on je na dijete vikao da "ućuti", ali djevojčica je sve glasnije plakala, pa je Albić počeo da je bije!

Djevojčicinu majku, Vesnu izbacio je iz kuće i zaključao vrata, a on je nastavio da se iživljava nad nemoćnim djetetom. Rukama ju je tukao po glavi i tijelu, a djevojčica je od zadobijenih povreda preminula dva sata kasnije. Njena majka, koju je dečko nakon sat vremena pustio u kuću, nije uradila ništa da spase djevojčicu. Tek dva sata kasnije, dok je djevojčica polako umirala, Albić i ona su je odnijeli u bolnicu, gdje je djevojčici samo mogla da bude konstatovana smrt. Nakon toga, lagali su da je djevojčica tokom noći, dok su oni spavali, pala sa terase i tako preminula.

Zoran Albić je, kako piše Blic, među prijateljima i porodicom od ranije poznat kao nasilnik, posebno kada popije.

Albić iza sebe već ima sedam prekršajnih presuda, uglavnom zbog prekršaja u saobraćaju i zbog remećenja javnog reda i mira.

Članovi porodice ispričali su da je Albić često nasilan kada popije, piše list. On nije imao ni stalan posao, živio je u porodičnoj kući koja je bila nedovršena i izdržavao se od poslova na dnevnicu.

"Zoran je bio konfliktna ličnost ukoliko koristi alkohol", rekao je njegov stric, koji je kobne noći, kada je ubio djevojčicu bio sa Albićem.

On je dodao da je iste večeri Albić ušao u sukob sa njegovim kolegom.

"Zoran brzo plane kada popije. Tada počinje svađu i odmah udara. Nasilan je bio i prema mom ocu ukoliko mu ne zadovolji prohtjeve. Udarao je i mene, ali i dvije djevojke sa kojima je bio prije Vesne", rekao je on.

Jedna od njegovih bivših djevojaka takođe je saslušana i ona je potvrdila da je Albić bio nasilan prema njoj.

"Zgrabio me je za ruku i svojim čelom udario u moje. Sve vrijeme je vikao i psovao me je. Na silu me je odveo kod njega u Prahovo i zaključao me u kuću. Sutradan je pozvao društvo, a ja sam bila u drugoj sobi. Samo je ušao u sobu i bez povoda me istukao. Poslije je krenuo da lomi stvari po kući i da me gađa sa stvarima", ispričala je ona i dodala da je kasnije saznala da se Albić identično ponašao i prema još pet djevojaka sa kojima je bio u vezi.

Dodala je da ju je tukao pesnicom po glavi i da su se upoznali preko Fejsbuka.

Na isti način Albić je stupio u kontakt sa Vesnom, koja je zbog njega napustila supruga i sa djecom došla da živi kod njega.

