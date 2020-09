U trenutku izgubili kćerku i unuče

Smiljana T. (35), inače trudnica u sedmom mjesecu, i njen saputnik Predrag G. (41) juče ujutro su poginuli u stravičnoj saobraćajnoj nesreći.

Oboje su iz Sremske Mitrovice, a nesreća se dogodila na auto-putu kod Dobanovačke petlje kada je “pežo 3008” u kome su bili, podletio pod kamion parkiran u zaustavnoj traci.

U nesreći su povrijeđeni vozač “pežoa” Kristijan S. i putnik Alen L. Šta je uzrok saobraćajne nesreće u kojoj je dvoje poginulo, a dvoje povrijeđeno, pokazaće istraga. Prema saznanjima, “pežo 3008”, kojim je upravljao Kristijan S. i u kome je bilo još troje putnika, krenuo je iz Sremske Mitrovice u Surčin. Svi oni krenuli su na posao, a Smiljana T. je sjedila na mjestu suvozača.

Kamiondžija je zaustavio vozilo kako bi promijenio gumu

Na autoputu kod Dobanovačke petlje, međutim, vozač “pežoa” je iz još neutvrđenih razloga iz srednje skrenuo u zaustavnu traku, pa je vozilo podletilo pod parkiran kamion “EHL transporta”.

Podlijetanje

Prilikom podijletanja, prednji dio “pežoa” bukvalno se potpuno smrskao, a od zadobijenih povreda trudnica koja je bila na mjestu suvozača i Predrag G, na zadnjem sjedištu, zadobili su smrtonosne povrede.

Vozač i drugi putnik sa zadnjeg sjedišta su povrijeđeni, a njih su iz uništenog automobila izvlačili vatrogasci koji su morali da režu “pežo 3008”.

Povrijeđeni su prevezeni u Zemunsku bolnicu, dok su tijela stradlih poslata na Institut za sudsku medicinu.

Daljna istraga će utvrditi zašto je vozač “pežoa”, koji je trenutno u bolnici, skrenuo u zaustavnu traku, da li ga je nešto omelo pa je izgubio kontrolu nad volanom. Odmah poslije nesreće izjavu je dao i kamiondžija na čijem teretnom vozilu je pukla guma, pa je svoje vozilo parkirao u zaustavnu traku da bi zamijenio pneumatik.

Mještani Sremske Mitrovice u nevjerici su primili vijest da je dvoje njihovih sugrađana poginulo u saobraćajnoj nesreći kod Dobanovačke petlje.

Živjela sa roditeljima

– Smiljana je radila u firmi Kristijana K. u Sremskoj Mitrovici. Posljednjih mjeseci je radila u Surčinu, da li za istog gazdu ili nekog drugog ne znamo, ali je putovala na posao. Moguće je da gazda ima neki ogranak firmi pa se ona tamo premjestila zbog svog novog emotivnog partnera – kažu poznanici Smiljane T.

Mlada žena je bila udata, ali se od prvog supruga razvela prije dvije-tri godine. Poslije razvoda, Smiljana je živjela kod svojih roditelja. Sa njima živi i njena 84-godišnja baba, dok je brat sa svojom porodicom u Beogradu. Porodica je svojevremeno izbjegla iz Hrvatske i skućili su se u Sremskoj Mitrovici.

– Divna djevojka, mlada žena. Kulturna. Znam da je radila nešto u kancelariji, administracije jedne ovdašnje firme. Prije nekoliko mjeseci starijim komšijama je pomagala da se prijave za onih sto evra. Stari ne znaju da rukuju kompjuterima, pa je ona svima izlazila u susret i slala njihove zahteve – pričaju komšije stradale Smiljane.

Prilikom podletanja automobila pod kamion Smiljana T. i Predrag G. zadobili su smrtonosne povrede, dok su još dvije osobe iz kola prebačene u Zemunsku bolnicu

Rijetko ko od susjeda Smiljanine porodice juče je imao snage da njenim roditeljima i babi izjavi saučešće, prenosi Blic.

– Jadni ljudi. U trenutku su izgubili i kćerku i unuče. To je trebalo da bude prvo Smiljanino dijete. Otac je otišao u Beograd. Ne dao bog nikome, kćerku će vratiti u kovčegu. Verujemo da Smiljanina baka i ne zna za tragediju. Stara je i pitanje je kako će to preživketi. Strašno – kažu komšije i dodaju da do skoro nisu ni znali da je Smiljana trudna.

Pala sa motora, polomila nogu

Jučerašnja saobraćajna nesreća nije prva u kojoj je učestvovala Smiljana. Prema riječima naših sagovornika, još dok je išla u školu, pala je sa motora i imala prelom noge. Na motoru je bila sa tadašnjim dečkom.

I poginuli Predrag radio u Surčinu

Stradalog Predraga G. poznanici Smiljane T. ne poznaju dobro, ali navode da su čuli da njegova porodica stanuje u mitrovačkom naselju Kamenjar. I on je radio u Surčinu, ali ne znaju da li u istoj firmi sa Smiljanom.