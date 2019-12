U toku su pregvori sa Ninoslavom Jovanovićem, Malčanskim berberinom.

"U toku su pregovori sa njim, lociran je u selu Pasjača. To je prvo selo do Malče, kako smo čuli, pretpostavlja se da je on više puta išao ka Pasjači i vraćao se ka Malči dok je bio u bjekstvu - kaže naš izvor.