U stanu poznatog stiliste policija pronašla fotografije maloljetnika

Novosadska policija je u stanu stiliste Srđana Švelje pronašla fotografije nastale zloupotrebom maloljetnika u porografske svrhe.

Šveljo je, kako je Blic ekskluzivno objavio, uhapšen juče zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju.

Šveljo je uhapšen u Novom Sadu, gdje živi i radi od 1994. godine.

Uhapšen je nakon što su se policiji javile žrtve maloljetnici koje je, kako se sumnja Šveljo zlostavljao.

– Dječaci su policiji ispričali kako su kod Švelja dolazili kao modeli. On je njih skidao, oblačio, a potom i fotografisao – kaže izvor upoznat sa istragom.

Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Inače, ovo hapšenje uslijedilo je nakon što je Igor Jurić osnivač Fondacije “Tijana Jurić” govorio o “javnim tajnama o pedofilima” u Srbiji. On je naveo da ima saznanja o uticajnim ljudima iz više gradova koji zlostavljaju djecu ima odavno. Poručuje da je svjesno sve izjavio jer, između ostalog, želi da ti ljudi znaju da on i njegov tim znaju za to.

Javnosti je povjerio da u Srbiji, u više gradova, prema njegovim saznanjima “nekoliko uticajnih ljudi, koji su pedofili, prave zabave sa djecom koja imaju 12 do 15 godina i to je javna tajna”.

– Saznanja imamo odavno. U javnost sam izašao jer sam siguran da se to i dalje dešava, a ja sam nemoćan. Što se tiče dokaza, ono što je kod nas ne može da se uništi. Ali, postoji drugi problem, a to su svjedoci koji moraju svjedočiti o tome i oni su ti koji moraju podnijeti krivične prijave – kazao je ranije osnivač Fondacije “Tijana Jurić” Igor Jurić.

