U rekordnoj zapljeni droge "pao" i Balkanac

AP se poziva na sudske dokumente u kojima piše da su optuženi Ivan Đurašević i Fonofave Tiasage. Federalni agenti su utvrdili da su oni utovarili kokain iz 14 čamaca sa drogom i u dva navrata prišli teretnom brodu.

Američke federalne vlasti zaplijenile su u luci Filadelfije kokain čija je ulična vrijednost procijenjena na više od milijardu dolara, objavila je prethodno na Twitteru kancelarija Državnog tužilaštva za Istočni okrug Pensilvanije.

"Ovo je najveća zapljena droge u istoriji Istočnog okruga Pensilvanije. Članovi posade broda su uhapšeni i suočeni sa federalnom optužnicom, a istraga je u toku", tvitovala je ova kancelarija.

*BREAKING NEWS* 16.5 tons of cocaine has an approximate street value of over $1 billion. @ICEgov @CBPMidAtlantic @PhillyPolice @USCG https://t.co/GoY2bz4LlE

— U.S. Attorney EDPA (@USAO_EDPA) June 18, 2019