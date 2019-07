U Novom Gradu i Dvoru ogorčeni zbog odlagališta radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori

Trgovska gora kao mjesto za odlaganje radioaktivnog otpada sve više postaje realnost za mještane Novog Grada i susjednog Dvora u Hrvatskoj.

Da je medijski priča istinita, ne sumnjaju u Dvoru. Pričaju da noćima čuju kamione koji, puni nečega, odlaze prema kasarni Čerkezovac. Više ih čudi, kako kažu, da je nekome palo na pamet da baš, ni kilometar od rijeke Une napravi odlagalište radiokativnog otpada.

- A Una rijeka, voda... Pa to je zlato, zlato Una..Jeste li vidjeli Unu kakva je. I šta ja tu imam više pričati. Je l' tako. To je žalost i propast.

- Pa ne znam ja, to je sve već dogvoreno. Nema tu šta označavati. To je sve smišljeno i dgovoreno. To je propast i za Bosnu, i za Hrvatsku. I za zagreb i za Sarajevo.

- Mislim da je štetno. I mislim da je on već odavno ovdje. Samo što se laže narod i sve nas je manje.

- Normalno, stara sam. Ali djeca ostaju, strahujem. Ali prateći sve..Ja mislim, ne znam opet možda se i predomisle, kažu građani.

Prvi čovjek Dvora, kaže da nema nikakve informacije od nadležnih da su medijske priče istinite. Čerkezovac se, kaže, uvijek pominjao kao potencijalno mjesto za odlaganje radioaktivnog otpada, ali ga čudi, što još nije urađena procjena uticaja na životnu sredinu.



"Pa komunikacija je takva od samog početka. Informacije, lokalnna zajednica nem sve informacije. Ovo je problem koji rješava država, u nadležnosti je države i ona rješava na svoj način. Donošenjem studije uticaja na okruženje , ona mora biti donešena i to je zakonska obaveza koju Republika Hvatska mora da uradi", kaže načelnik Dvora, Nikola Arbutina.

U Novom Gradu smatraju da je informacija u hrvatskim medijima u vezi sa odlaganjem radioaktivnog otpada probni balon kojim se javnost priprema za tu odluku. U opštini tvrde da nikakvo obavještenje nisu pismeno dobili. Stanovništvo najviše strahuje od posljedica koje bi sve to moglo imati.

- Pa naravno, zato što u tom dijelu Hrvatske i nije nešto pretjerano naseljeno. Tako da njima ne preedstavlja problem da nastave sa tim, to im je i bilo u planu. I to će da urade sigurno, i to je to.

- Njih ne interesuje stanovništvo sa ove strane Une. Čak ni sa njihove strane Une ih ne interesuje stanovništvo. A sve posljedice toga, su kao i prethodne aktivnosti zapadnih sila.

- To će biti katastrofa za sve. Počevši od ove ljepotice, pa do ljudi, do zdravlja, do svega. Nema šta, svi znamo šta taj otpad znači, kažu građani Novog Grada.

Crno na bijelo ništa nisu dobili ni u Udruženju koje se pitanjem odlagališta radioaktivnog otpada preko puta Novog Grada bave već duže vremena. Priča je otišla predaleko, pa će već u narednih sedam dana poslati otvoreno pismo svim političkim akterima u BiH u kojem će ih upozoriti na to koliku će štetu odlagalište opasnog otpada u Hrvatskoj nanijeti i BiH.

"Informacije sa kojima mi raspolažemo, vjerujemo samo ono što je crno na bijelo. Ne vjerujemo paušalnim izjavama i u skladu sa tim se ponašamo. Definitivno Grin Tim ima u planu čitav niz aktivnosti, tako da ne želimo da ne želimo da ovo ostane na ovom, tako da moramo nešto preduzeti po tom pitanju", kaže Mario Crnković iz Udruženja građana "Green team" Novi Grad

Neke procjene ekoloških stručnjaka govore da bi odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, koja pripada opštini Dvor u Hrvatskoj, ugrozilo više od 230 hiljada stanovnika.