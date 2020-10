U kući pronađena tijela supružnika: Ovo je ubijena Ivana, a evo na šta sumnja policija

Šta se prije šest dana, a i prije toga, događalo u kući u kojoj su živjeli Ivana A. (36) i njen suprug Dobrica A. (42) iz Melenaca, čija su tijela pronađena 3. oktobra, još nije poznato. Istraga je u toku, a u javnost za sada nije stiglo mnogo detalja.

Ni Igor Radišić (39) iz Melenaca, brat pokojne Ivane, ne zna mnogo o slučaju.

"Rečeno nam je da je obdukcioni nalaz u Novom Sadu potvrdio da je moja sestra ubijena. Detalje ubistva ne znam. Sve ukazuje na to da je izvršeno ubistvo i samoubistvo. O svim ostalim detaljima bićemo naknadno obaviješteni", ispričao je tugom slomljeni Igor.

Njegova sestra Ivana sahranjena je 7. oktobra na seoskom groblju, a iza sebe je imala već jedan brak i dva sina.

Radišić opisuje šta je prethodilo pronalasku tijela.

"Sestra se tri, četiri dana nije javljala našoj majci, koja je onda pokušala nju da pozove, ali je Ivanin broj bio nedostupan. Majka je otišla do njihove kuće da provjeri o čemu se radi. Početkom oktobra, majka je dva dana odlazila, ali su vrata bila zaključana, a prozor otvoren. I ja sam tuda prolazio kolima, ali nisam uočio nikakve promjene. Na kraju nam je postalo sumnjivo što je prozor uvijek jednako bio otvoren, a telefon nedostupan. Majka je pozvala policiju, a i mene su pozvali da dođem do njihove kuće. Majku sam vratio u našu porodičnu kuću, a onda su me izvijestili da su pronašli jedan leš. Nisu mi ispričali nikakve detalje. Ubrzo je došlo sanitetsko vozilo, a ispostavilo se da su u kući dva leša. Kasnije sam saznao da je nađeno tijelo moje sestre", kazao je Igor i nastavio:

"Ne znamo ni kako je izvršeno ubistvo. Ivana je bila medicinska i ginekološko-akušerska sestra. Radila je ovdje u Melencima u Banji 'Rusanda', u zrenjaniskoj bolnici, ali i u nekoliko staračkih domova".