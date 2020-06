U Bihaću napadnute dvije djevojke: "Migrant mi je povrijedio ruku i oteo torbu"

Gotovo da nema dana da se u nekom od gradova Unsko-sanskog kantona ne desi napad migranta na građane.

Tako je bilo i sinoć kada su u Đačkoj ulici u Bihaću, oko 23:30 sati migranti napali dvije djevojke.

Napad se desio u blizini kafića "Alhambra", a napadnuta je Bišćanka Amna Lipovača. Kako je ispričala migrant je prišao njoj i prijateljici sa leđa.

- Sve se desilo brzo. On je nama prišao s leđa i povukao je moju torbicu. Povrijedio mi je ruku, srećom rana nije velika, ali je duboka. Situacija je katastrofalna. Ne možemo se sigurno kretati gradom. Nismo bile same na ulici, bilo je ljudi i auta oko nas. Ali to ga nije spriječilo da nas napadne. Par auta je krenulo za njim i ljudi su potrčali, ali on je baš brz. Niko ga nije mogao stići. Svi su takvi, kao od šale preskaču ogradu visine dva metra - priča Lipovača za Avaz.

Kada se sve to desilo i njena prijateljica je potrčala za njim, a Lipovaca je ostala, kako je rekla, u šoku.

- Prijateljica je zaustavila prvo vozilo i "potrefilo" se da su u njemu bili policajci. Svi su krenuli za njim, ali nisu ga uspjeli uhvatiti. Prebrzi su. Građane je generalno strah, ali pokušavamo živjeti normalno kao i prije. Situacija je sve teža i teža, sve nas je više strah - rekla je Lipovača.

Da se napad na djevoke desio potvrdio je izvor iz MUP-a USK.

- Desila se razbojnička krađa uz upotrebu hladnog oružja. Tom prilikom je oteta tašna sa ličnim dokumentima i novcem. Napad je počinio migrant i tražimo ga - rečeno je iz MUP-a USK.

Koliko je ozbiljna migrantska kriza u BiH, a posebno na području Unsko-sanskog kantona, gdje je najveći broj migranata stacioniran, govori i zvanični policijski podatak da su ilegalni migranti tokom 2019. godine počinili čak više od 250 krivičnih djela.