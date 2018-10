U banjalučkim naseljima nepoznate osobe mamile djecu u kombi

Vijest da su dvije nepoznate osobe razgovarale sa dječakom od 11 godina i zvali ga da priđe kombiju u kome su se vozili zabrinula je mještane banjalučkog naselja Drakulić.

Banjalučka policija potvrđuje da su primili dvije prijave u kojima se navodi da su nepoznate osobe mamile djecu u kombi.

Osim u Drakuliću sličan događaj desio se i u naselju Česma. Takođe, je nepoznati vozač pričao sa djecom i navodno nudio da ih ošiša.

U policiji za sada ne otkrivaju previše detalja, ali kažu da sve rade da bi se što prije saznalo o čemu je riječ. Napominju iz policije i da svakodnevno obilaze obrazovne ustanove, ali i mjesta na kojima djeca borave, radi što bolje bezbjednosti.

"Policijski službenici povodom prijava preduzimaju mjere i radnje sa ciljem utvrđivanja okolnosti zaprimljenih prijava i indentifikacije lica", istakao je Radenko Stakić, nečelnik Sektora policije PU Banjaluka.

U Drakuliću danas nerado govore o ovom slučaju. Pojedini mještani u razgovoru mimo kamere kažu da su o misterioznom kombiju saznali putem društvenih mreža, ali da detalje ne znaju. Ipak, zbog svega toga strahuju za bezbjednost najmlađih.

"To je stvrano strašno, to je najstrašnije, sve se može nekako tolerisati, ali kada se o djeci radi to je to je..."

"To je stvarni ružno radi djece naše, radi svega treba prijaviti ko nađe šta ja znam", istakli su građani.

Prema nezvaničnim saznanjima ovi događaji su se desili u blizini osnovnih škola u ovim mjesnim zajednicama. U školi u Drakuliću kažu da ne znaju detalje događaja i da ih niko nije obavijestio, ali poručuju da đake redovno savjetuju da sa nepoznatim osobama ne razgovaraju.

Sličan događaj desio se i u naselju Česma iz policije kažu da za sada ta dva događaja ne mogu dovesti u vezu, ipak apeluju na sve građane da bilo kakvu sumnjivu radnju prijave u najbližu policijsku stanicu.