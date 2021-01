U Banjaluci uhapšeno osam pijanih vozača

Banjalučka policija sankcionisala je i iz saobraćaja isključila 142 vozača kod kojih je utvrđeno da su vozili pod dejstvom alkohola, a osam je uhapšeno i zadržano na triježenju.

U okviru pojačane kontrole učesnika u saobraćaju tokom proteklog vikenda je alko-testirano 1.558 vozača, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Kod 85 vozača, koji su sankcionisani, utvrđena je koncentracije alkohola u krvi od 0,31 do 0,80 promila, kod 45 vozača od 0,81 do 1,50 promila, a osam je uhapšeno i zadržano u službenim prostorijama do istrežnjenja jer su imali više od 1,5 promila alkohola u krvi. Jedan vozač odbio je da se podvrgne alko-testiranju.

Zbog utvrđenog prisustva alkohola u krvi sankcionisana su tri vozača mlađa od 21 godinu, ili sa manje od tri godine vozačkog iskustva.

Kontrola 1.594 učesnika u saobraćaju sprovedena na putevima u nadležnosti Policijske uprave Banjaluka, a izdato je 210 prekršajnih naloga.

Po akcentu akcije, čiji je cilj održavanje i poboljšanje stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, izdat je 141 prekršajni nalog i 69 prekršajnih naloga po drugim osnovama.

Policijska uprava Banjaluka apelovala je da učesnici u saobraćaju poštuju zakonske odredbe, posebno vozači motornih vozila da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola radi zaštite svog i života drugih učesnika u saobraćaju.