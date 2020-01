Tužna sudbina djevojke koja je poginula: Ostala bez oca, živjela uglavnom sama

Banjalučanka Jelena Milovac (24), koja je nastradala proteklog vikenda u nesreći na pružnom prelazu u naselju Derviši, prije par godina ostala je bez oca, koji je preminuo.

U trenutku teške nesreće njena majka je bila na radu u Sloveniji.

Izvor iz istrage otkrio je da je Jelena Milovac živjela sama u kući u banjalučkom naselju Drakulić, ali da ima sestru.

– Sve vrijeme pokušavamo stupiti u kontakt sa sestrom nastradale – izjavio je izvor Srpskainfo iz istrage.

Nastradala djevojka bila je suvozač u “mercedesu” koji je vozio njen prijatelj Željko Stanić (49). Na “mercedes” je u trenutku prelaska pruge naletio talgo voz Željeznica Federacije BiH. Nakon udara, automobil je odbačen nekoliko desetina metara od mjesta kontakta.

Milovčeva je poginula na mjestu nesreće, dok je Stanić sa teškim tjelesnim povredama prebačen u Univerzitetski klinički centar Republika Srpska. Prema posljednjim informacijama, nalazi se u dubokoj komi.

Nije stao na znak “stop”

Nesreća na pružnom prelazu policiji je prijavljena u subotu u 21.55. Tokom uviđaja utvrđeno je da je u trenutku nesreće Željko Stanić upravljao “mercedesom 200 cdi” u kojem je na mjestu suvozača bila nastradala djevojka.

– Vozač “mercedesa” Željko Stanić kretao se Podgoričkom ulicom. Dolaskom u naselje Derviši nije stao na znak “stop” na pružnom prelazu koji nije obezbijeđen ni branicima, ni polubranicima – otkrio je izvor Srpskainfo iz Policijske uprave Banjaluka.

U trenutku kada je “mercedes” prelazio preko pruge došao je voz sa 9 vagona, ukupne dužine 110 metara, koji se kretao iz Sarajeva prema Bihaću i kojim je upravljao mašinovođa Omer Tutić, dok je na mestu pomoćnika mašinovođe bio Senad Husarević.

Alkotest

Talgo voz udario je u desnu bočnu stranu “mercedesa” na kojoj se nalazila nesrećna djevojka.

Izvor iz Policijske uprave Banjaluka objašnjava da je, nakon kontakta, automobil odbačen nekoliko desetina metara od pruge.

Na automobilu i lokomotivi ujedno je pričinjena materijalna šteta.

Mašinovođe su nakon saobraćajne nesreće alkotestirane. Prema nezvaničnim informacijama, nije utvrđeno prisustvu alkohola u organizmu.

U izjavi koju je dao istražnim organima mašinovođa je naveo da je primjetio automobil, te da je u trenucima dok je voz prilazio prelazu vozač “mercedesa” naglo ubrzao kretanje.

Mještani ogorčeni

Mještani banjalučkog naselja Derviši dan nakon teške nesreće nisu skrivali ogorčenost zbog nove tragedije koja se dogodila u njihovom komšiluku.

– Ovo se više ne može izdržati. Pa, ne može proći ni godina a da neko od sugrađana na ovom prelazu ne izgubi život. Sve smo pokušavali, čak smo i blokirali prugu kako bi otvorili oči nadležnima iz Željeznica RS i Gradske uprave Banjaluka, ali ništa nije pomoglo; niko ne želi da ovu dionicu učini bezbjednijom za život – izjavio je Vinko M.

Dodaje kako oni koji žive u naselju Derviši i svakodnevno prelaze na kritičnom mestu znaju da je smrtna opasnost ispred njih, ali da neko ko se prvi put zadesi ne zna šta ga čeka.

– Koliko sam samo puta dolazio taksijem iz grada kući i vozač, umjesto da uspori, pređe preko prelaza kao da se radi o manjoj raskrsnici. Uvijek ih upozorim: “Čovječe, pazi ovo je pružni prelaz, nemoj tako voziti, jer voz može naići svaki čas”, ali oni samo odmahnu rukom i nastave po starom – ispričao je mladić iz Derviša koji je želio ostati anoniman.

Loša preglednost

Drugi mještani su takođe jednoglasni u stavu da će se ovakve tragedije nastaviti događati ukoliko se nešto ne preduzme.

– Na ovom pružnom prelazu nemate ni branika, ni polubranika, a preglednost pruge je takva da tek kada se popnete autom do šina možete vidjeti da li voz dolazi ili ne. Za one koji rijetko prolaze ovuda to je i više nego opasna situacija – objasnila je mještanka Derviša.

Mještani podsjećaju da je prije samo nekoliko dana obilježena godišnjica mladiću koji je nastradao na istom prelazu.

– Mladić je bio u traktoru. Čistio je snijeg na ovoj dionici kada je naišao voz i ubio ga – prisjetili su se posljednje tragedije mještani.

Istragu o utvrđivanju tačnih okolnosti nesreće preuzelo je Okružno javno tužilaštvo Banjaluka. Uviđaju na mjestu nesreće prisustvovali su dežurni tužilac, komisija Željeznica RS, te veći broj inženjera za saobraćaj, građevinarstvo i elektrotehniku. Tužilaštvo je ujedno naredilo da se izvrši obdukcija tijela nastradale Jelene Milovac koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.