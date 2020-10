Tuzlanka preživjela pakao: Tukao me svake sedmice, lomio zube i rebra

Redakciji „Dnevnog avaza“ obratila se Tuzlanka Elvisa Špiorić, koja je, zatočena u vezi sa zlostavljačem, odlučila o svemu javno progovoriti, jer želi prekinuti sve kontakte s nevjenčanim suprugom A. O. R., koji joj ne prestaje prijetiti.

- Prvi napad se desio u decembru prošle godine i on je za to dobio dvije godine zatvora. U martu je izašao na slobodu, a još nije pozvan na izdržavanje kazne. I pored svega, nastavio me zlostavljati fizički i psihički iako je na sudu obećao da me neće više napadati - kazala je na početku svoje ispovijesti Elvisa Špiorić.

Pričajući o paklu koji je preživjela, poslala je fotografije s modricama, naglasivši da posjeduje gomilu ljekarskih nalaza.

- Svake sedmice od njega sam doživljavala batine. Lomljenje zuba. Rebra mi je polomio prije dva mjeseca, zbog čega sam ležala u bolnici. Sve je prijavljeno policiji, ali niko ništa ne poduzima. On se još nalazi na slobodi - ogorčena je ova mlada žena.

Dodaje da nije bila u sigurnoj kući, ali da je zato zbog nevjenčanog supruga redovno boravila u Policijskoj stanici u Slavinovićima.

- Čovjek je monstrum i želim ga se riješiti. Rekla sam mu da ne želim imati ništa s njim, ali on neće da se pomiri s tim. Policiji sam podnijela više od 50 prijava, niko ništa ne poduzima i ja sam se odlučila na korak da izađem u javnost, da državu dignem na noge zbog maltretiranja. Ima i zakon pa da vidimo dokle ćemo dogurati - zaključila je Elvisa Špiorić.