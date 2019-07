Tužilaštvo u Bijeljini neće provoditi istragu o nesreći u rudniku boksita u Milićima

Okružno javno tužilaštvo Bijeljina saopštilo je kako neće provoditi istragu o nesreći koja se dogodila u rudniku boksita u jami Braćan kod Srebrenice, a u kojoj su poginuli rudari Branislav Ostojić i Slaviša Žugić, jer nema elemenata krivičnog djela.



Kako se navodi u obrazloženju, policijski službenici PU Zvornik su 22. marta ove godine, kada se dogodila nesreća, obavili uviđaj kojem je prisustvovao i rudarski inspektor Miloš Divović.

Saslušan je veći broj svjedoka, a izvršen je i spoljašnji pregled nastradalih. Prema izvještaju dr. Jelene Pavolović, radi se o zadesnoj smrti, prenosi Klix.

"Iz izjava saslušanih svjedoka nesporno proizilazi da je tog dana dok su se u jami nalazili Ostojić i Žugić, koji su radili na poslovima podgrađivanja hodnika jame s ciljem osiguravanja, došlo do odrona veće količine rude zbog čega su oni zatrpani i što je prouzrokovalo njihovu smrt. Iz izvještaja s mišljenjem rudarskog inspektora Miloša Divovića evidentno je da se radi o nesretnom slučaju. Evidentno je da je inspektor na mjestu nesreće konstatovao sve činjenice koje su bitne za davanje njegovog nalaza pa je na bazi svih tih podataka konstatovao da je u tom dijelu hodnika došlo do nesreće usljed jakih jamskih pritisaka kada se obrušio materijal u količini 43,86 metara kubnih, prilikom čega je došlo do uništavanja veće ugrađene drvene podgrade", navode iz bijeljinskog tužilaštva.

U nalazu se dodaje kako u trenutku nesreće Ostojić nije bio u mašini, nego ispred nje u trenutku obrušavanja, zbog čega je došlo do nesreće.

"Do obrušavanja materijala je došlo iznenada i na taj proces se ničim nije moglo utjecati, osim da se na vrijeme primijeti i da se što prije povuče iz te zone. Najvjerovatnije nastradali radnici nisu uspjeli to primijetiti na vrijeme, odnosno ništa ih nije upozoravalo da bi do toga moglo doći te je taj iznenadni faktor obrušavanja doveo do ove posljedice", kaže se u naredbi.

Na kraju se ističe kako nije bilo subjektivnih propusta koji su doveli do ovog događaja, već da se isključivo radi o događaju koji je nastupio usljed iznenadnog obrušavanja veće količine materijala u jami.

Podsjetimo, nesreća se dogodila 22. marta oko 9 sati ujutro. Žugić je imao 44, a Ostojić 30 godina.