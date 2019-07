Trifković se sumnjiči da je bio jedan od organizatora, ali ne i direktni izvršilac

Srećko Trifković sumnjiči se da je bio jedan od organizatora, ali ne i direktni izvršilac ubistva Damira Ostojića Šijana i pokušaja ubistva njegove suprugu Sandre Jošić, saznaje Srpskainfo.

Izvor portala upućen u ovu istragu potvrdio je da se Trifković dovodi u vezu sa organizovanjem krađe automobila koji je korišten u noći ubistva, njegovim transport do Banjaluke, ali i vožnjom ubice kobne noći.

Kako Srpskainfo saznaje, Sandra Jošić prije nekoliko sedmica u Republičkom tužilaštvu nije prepoznala Srećka Trifkovića kao osobu koja je pucala na nju i njenog supruga.

– Prije skoro mjesec dana Trifković i njegovi saradnici Miloš Obradov i Stefan Samardžija dovedeni su u Republičko tužilaštvu, gdje je organizovano prepoznavanje osumnjičenih. Međutim, Sandra Jošilo nije prepoznala nijednog od njih kao osobu koja je pucala na nju i Šijana – saznaje Srpskainfo.

Trifković se već skoro devet mjeseci nalazio u pritvoru u Zenici zbog sumnje da je povezan s ubistvom dvojice sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića.

Nakon što su ga u utorak pustili iz pritvora, odmah su ga priveli pripadnici MUP Zeničko-dobojskog kantona i predali ga policiji Republike Srpske.

Njega su zatim u Banjaluku transportovali pripadnici Jedinice žandarmerije, uz velike mjere obezbjeđenja. Priveden je u prostorije Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP RS, gdje je saslušan, a zatim je prebačen u Republičko tužilaštvo.

Njegov advokat Tatjana Savić je rekla da nema novih informacija zbog čega je njen branjenik sada uhapšen.

Nedavno su se u javnosti pojavile informacije da je Trifković odao imena ubica Ostojića, ali od tada do danas nije bilo novih hapšenja u ovom predmetu.

Policija Srpske nedavno je protiv njega podnijela izvještaj zbog sumnje da je krajem jula prošle godine u Sarajevu ukrao crnu „škodu oktaviju karavan“. On je zatim organizovao Stefana Samardžiju i Miloša Obradova da to vozilo dovezu u Banjaluku. Policija ih sumnjiči da su ga dovezli do Banjaluke, ali su oni tvrdili da su je samo odvezli do Travnika.

Međutim, u policiji su istakli da sumnjaju da su s tim vozilom kobne noći vozili ubicu.

Kada je ubici, u noći 5. septembra prošle godine, javljeno da su Ostojić i Jošićeva krenuli kući, ubica ga je sačekao na raskrsnici. Kada se Ostojić pojavio vozeći džip „rendž rover” ubica je ispalio rafal prema automobilu. Više hitaca je pogodilo i usmrtilo Šijana, a njegova supruga je zadobila teške povrede opasne po život.

Nakon toga ubica se vratio do automobila gdje su ga čekali saučesnici i velikom brzinom bježe prema banjalučkom naselju Piskavica.

Tu su imali sakriveno vozilo ili ih je čekao drugi saučesnik. Dolaskom u Piskavicu oni su zapalili „škodu oktaviju“, a policajci su u njoj pronašli i zapaljenu pušku.

Do danas nema informacija o tome ko je pucao na Šijana i njegovu suprugu, ali ni o tome ko je naručio ubistvo.

Prema nekim informacijama, sumnja se da ubica nije iz Republike Srpske i da je isto veče poslije ubistva pobjegao van granica BiH.

Dosje

Srećko Trifković je godinama poznat policiji po raznim krivičnim djelima, prvenstveno po krađi automobila.

Uhapšen je i u kaciji „Volan“ u martu prošle godine. U ovom slučaju Tužilaštvo BiH ga tereti da je bio član kriminalne grupe koja je organizovano krala automobile na području Sarajeva.

Vjeruje se da su ukrali više od 200 vozila za koja su od vlasnika tražili otkup ili ih preprodavali po regionu, dok su neka vozila rastavljali u dijelove i takve ih prodavali.

Zbog istih krivičnih djela, Trifković je bio uhapšen u akciji „Kum“ tokom 2012. Tada je dobio kaznu od 20 mjeseci zatvora.