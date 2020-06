Od 1.387 testiranih vozača, 61 učesnik je sankcionisan zbog prisustva alkohola u organizmu, od kojih su tri uhapšena, dok je jedan vozač uhapšen zbog upravljanja vozilom pod dejstvom droge, rezultati su akcije koja je tokom vikenda sprovedena na području Policijske uprave Gradiška.

Tri uhapšena vozača imala su više od 1,50 promila alkohola u krvi, po 22 vozača imala su od 0,31 do 0,80 promila i od 0,81 do 1,50 promila, dok je kod 14 vozača utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 0,01 do 0,30 promila.

Zbog nekorištenja bezbjednosnog pojasa sankcionisano je 29 vozača, a zbog prevoza djece na prednjem sjedištu i nekorištenja sigurnosnioh sjedalica 22 vozača, jedan vozač zbog korištenja mobilnog telefona, dok je 41 sankcionisan zbog tehničke neispravnosti vozila.

Po drugim osnovama sankcionisano je 65 vozača, saopšteno je iz Policijske uprave Gradiška.

Tokom akcije pojačane kontrole učesnika u saobraćaju, sa akcentom na korištenje bezbjednosnog pojasa, sjedalica za djecu, mobilnog telefona i tehničke ispravnosti u dnevnim časovima i pojačane kontrole učesnika u saobraćaju koji upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, droge ili sredstava koja se na smiju upotrebljavati tokom vožnje u noćnim časovima, ukupno su kontrolisana 1.584 učesnika.

Akcija je sprovedena od petka do nedjelje, 26. do 28. juna, od 16.00 do 2.00 časa.

Policijska uprava Gradiška najavila je nastavak sličnih aktivnosti, s ciljem podizanja svijesti o bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju.

Iz policije pozivaju građane da se pridržavaju odredaba Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH da bi vlastitu, i bezbjednost drugih građana, podigli na što veći nivo.