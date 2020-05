Tri sestre i njihova poznanica u centru grada krvnički pretukle Anđelku (25)

Anđelka Pejčić (25), koja je prekjuče poslije podne, sa mladićem šetala centrom grada Pirota, umalo nije linčovana, kada su na nju nasrnule tri sestre, kojima se pridružila još jedna poznanica.

Grupa objesnih djevojaka u dva navrata bukvalno je pretukla Anđelku koja je zbog mnogobrojnih povreda po tijelu završila kod ljekara.

Ko zna šta bi se desilo, da sa maltretiranom djevojkom nije bio njen mladić koji je pokušao da je odbrani od grupe pobjesnelih djevojaka porijeklom iz Barje Čiflika.

Maltretiranoj djevojci koju su vukle po asfaltu, udarale šakama i patikama u pomoć je, osim mladića pritekao i brat koga je, poslije prvih napada uspjela da pozove mobilnim telefonom. Nezapamćen slučaj nasilja nad vršnjakinjom prijavljen je policiji koja je pokrenukla zvaničnu proceduru pred nadležnim organima. Kako kaže žrtva ovog nesvakidašnjeg nasilja, osim rana boli je i to što su mnogi očevici, hladnokrvno posmatrali iživljavanje sestara na svojom žrtvom.

- Iz hobija se bavim sređivanjem nokata. Jednoj od njih sam odradila tu uslugu još prije godinu dana. Stalno je izbjegavala da mi plati pod raznim izgovorima. Kada sam prekjuče sa momkom šetala gradom, kod semafora u Pazaru ka nama su išle četiri djevojke, među njima i ona koja mi duguje. Kada smo se sreli, počele su da dobacuju i da me vrijeđaju. Htjela sam da se spor oko duga riješi mirnim putem, ali su u jednom trenutku, poslije rasprave sve nasrnule na mene i počele da me tuku. Najprije da me šamaraju, vuku za kosu, šutiraju i udaraju šakama. Moj mladić me je nekako uspio da me spase i krenuli smo na drugu stranu ulice. U tom momentu je iz susjedne mesare izletila još jedna djevojka, ispostavilo se njihova sestra i oborila me na asfalt. Tada je krenulo šutiranje po glavi i stomaku, rukama, nogama... U tom momentu su sa suprotne strane potrčale njene rođake koje su me već tukle i nastalo je opšte batinanje. Momak je opet pokušavao da me spase, ali nije i uspio jer ih je bilo mnogo. Prebijanje je prestalo tek kada su iz obližnjeg kafića pritrčali mladići i spasli me linča - kaže djevojka kojoj su od batina i valjanja po asfaltu ispala sočiva.

Nekoliko sati poslije svega što sam doživjela jedna od njih me je zvala i tražila da joj sredim nokte. Naravno, prijetila je i ja se ne osjećam bezbjedno, kaže žrtva ovog nesvakidašnjeg nasilja, odnosno iživljavanja koje će završiti na sudu.

U otpusnoj listi Anđelke Pejčić navodi se da ima povrede po glavi, stomaku, rukama , nogama...

KAMERE PROTIV SESTARA

Raiješenje ovog slučaja, odnosno batinanja, pomoći će snimci sa velikog broja kamera koje su montirane u blizini semafora na Pazaru. Kako saznajemo policija pažljivo analizira snimke nastale u trenucima nasilja.

Prema riječima Jelene Mitić Mitrović rođene sestre pretučene Anđelke,ona dobija podršku mnogih prijatelja i poznanika iz Pirota, naročito zato što su ove sestre u gradu poznate kao nasilne i što im ovo nije prvi slučaj batinanja. Takođe javilo se i nekoliko svjedoka koji će dati svoje izjave o ovom nezapamćenom slučaju.