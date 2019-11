Tri osobe brutalno pretukle maloljetnika, njegov otac sumnja da su navijači

– Tukli su ga štanglama, ima 12 kopči na glavi, iščašeno rame, a krvi je toliko izgubio da je morao da primi transfuziju.

Ovako počinje priču Robert Miškić čijeg su maloljetnog sina S. M. (16) prošle nedjelje u novosadskom naselju Telep pretukla trojica muškaraca, prema njegovim riječima, iz čista mira.

Kako Blic nezvanično saznaje iz izvora u MUP, došlo je do tuče u kojem je maloljetno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a istraga o događaju je u toku.

Prema riječima Miškića, sinoć oko 18.30 uveče na uglu ulica Đorđa Mikeša i Šarplaninske u novosadskom naselju Telep , trojica muškaraca, od kojih je jedan maloljetan napali su njegovog sina koji se vraćao kući.

– Njih trojica su ga pratili kroz tri ulice i on kada je to shvatio, pokušao je da pobjegne, ali to nije bilo moguće, oni su ga stigli automobilom i počeli da ga tuku. Najstariji od njih je uzeo štanglu i udarao po njemu – objašnjava Miškić.

On dodaje da je ubrzo na lice mjesta stigla i Hitna pomoć, a dječaku su konstatovane povrede glave i iščašenje ramena.

– Toliko je krvi izgubio da je primio transfuziju krvi. Ima 12 kopči na glavi, a o njegovom psihičkom stanju neću da pričam. On je u strahu da će se to ponoviti – Navodi Robert Miškić i objašnjava da sada strahuje i za drugu tvoju djecu da mogu proći na sličan način.

On sumnja da je riječ o članovima navijačke grupe koja je napala i Aleksandra Ć. koji je zapucao u vazduh kako bi ih rastjerao, nakon čega je i uhapšen.

