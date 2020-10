Trener mlađih kategorija FK Radnik iz Surdulice A. F. (36) priveden je zbog sumnje da je slao seksualne poruke mladom igraču (13).

Trener je navodno dječaku slao seksualne poruke preko telefona nagovarajući ga na polne odnose, i tereti se za polno uznemiravanje. Međutim, krivična prijava je podnijeta u redovnom postupku i treneru nije određen pritvor.

Ovaj pedofilski skandal danima je glavna tema u Surdulici, a na tužilaštvu i policiji je da do detalja utvrde šta se tačno dešavalo između trenera i zlostavljanog dječaka.

Izvor iz istrage kaže da je policiju obavijestio otac mladog fudbalera.

– Dječak se požalio ocu da mu trener šalje čudne i neprimjerene poruke, pa je ovaj odmah o svemu obavijestio policiju. Otac je predao inspektorima sinovljev telefon, u kom su bile sporne poruke, i trener je pozvan na informativni razgovor. A. F. je dao izjavu, u kojoj je negirao da je nagovarao dječaka na seks i nakon toga je pušten da se brani sa slobode. Oba telefona, i trenerov i dječakov, poslati su na vještačenje – objasnio je izvor.

Članovi uprave Fudbalskog kluba Radnik nisu se do sada oglašavali povodom ovog slučaja.

Podsjetimo, sličan slučaj dogodio se i u martu prošle godine u Novom Pazaru, kad je uhapšen fudbalski trener Denis Č. (29) zbog sumnje da je mjesecima u svom stanu terao na seks tada petnaestogodišnjeg fudbalera, obećavajući mu da će mu obezbijediti uspješnu karijeru!

Pazarac silovao dječaka

Nesrećni dječak je, inače, godinama trenirao fudbal u Novom Pazaru, ali kada je u jednom trenutku promijenio trenera, tada su njegovi roditelji i nastavnici u školi uvidjeli da se čudno ponaša.

– To je privuklo pažnju uprave škole, pa su angažovani psiholozi da porazgovaraju s dječakom. On je u početku odbijao da kaže šta ga muči. Nije uopšte želio da razgovara sa psiholozima, bio je zatvoren. Posle nekoliko pokušaja stručnjaka da dopru do njega, dječak se otvorio i ispričao da ga trener siluje – rekao je tada izvor.

Trener pedofil je na saslušanju u tužilaštvu priznao da je silovao dječaka, pa je na osnovu sporazuma sa tužilaštvom dobio sedam godina zatvora