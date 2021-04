"Trčali smo za njim, on se samo prekrstio i mahnuo nam": Detalji nesreće na Drini

Treći dan potrage za mladićem koji je sletio u rijeku Drinu u semberskom selu Amajlije u pomoć su stigli pripadnici specijalizovane jedinice Republičke uprave Civilne zaštite za spasavanje na vodi i pod vodom.

O ovoj nesreći svjedoče i mještani Amajlija koji su se zatekli na licu mjesta. Kažu da ovakav slučaj još nisu vidjeli. Sve se odigralo, kažu, pod čudnim okolnostima.

"On je sa autom proletio ovamo u rijeku i mi smo išli da ga spasemo i trčali smo rekli de izađi, on nije htio, zatvorio je prozor i šiber. Ja sam trčao za njim, trčao trčao, zato što je auto bilo ondje zastalo i kažem mu izađi kroz šiber i on neće. Samo se prekrstio i maše nama. I kroz jedno 200 metara izašao je kroz šiber i počeo je da pliva kad je počelo auto već da tone. Jedno 3-4 puta smo vidjeli da je zaplivao i zapomagao upomoć i tu je već nestao", kaže Aleksandar Stanojlović - očevidac nesreće.

Republička i Gradska uprava Civilne zaštite, spasilačka služba iz Foče, pripadnici SAJ-a i Granična policija udružili su snage. Danas su u potragu krenuli sa tri čamca i spustili se skroz nizvodno do Ušća u rijeku Savu.

"Drina je jako nezgodna rijeka. U toku 24h ide metar gore, metar dole. Sve ćemo pokušati da pronađemo i ovo lice, a nadam se da ćemo uspjeti u tome. Ali obzirom da je voda hladna i da tijelo ne može baš tako da ispliva sad, potrebno je malo više vremena da ispliva na površinu ali eto pokušaćemo danas i nastavljamo naravno sve dok ga ne pronađemo", kaže Nenad Jovanović - član gradskog tima Civilne zaštite.

Učesnici potrage kažu da im rad dodatno otežava i visok vodostaj rijeke Drine, a automobil koji je potonuo u rijeku juče je lociran pomoću drona nedaleko od mjesta nesreće.

Policijskoj upravi Bijeljina je u utorak 30. marta u 18 časova prijavljeno da je u naselju Amajlije u rijeku Drinu sletio automobil kojim je upravljao nepoznati muškarac. Nakon što je vozilo izvučeno iz vode u njemu je pronađena lična karta. Potvrđeno je da se radi o dvadeset-trogodišnjem mladiću iz Mrkonjić Grada.