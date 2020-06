Tragičan epilog potrage: Pronađeno tijelo Zorana Miladinovića

Pripadnici Gorske službe spasavanja pronašli su tijelo nestalog Nišlije Zorana Miladinovića, kojem se juče izgubio svaki trag u šumi u reonu Ploča.

Njegovo tijelo pronađeno je, kako saznaje Telegraf, na putu prema Beloj Palanci. Istraga će utvrditi pod kojim okolnostima je preminuo čovjek koji je, inače, bio srčani bolesnik.

Tijelo je predato porodici kako bi ga sahranili, a policija je prethodno izvršila uviđaj.

Nesrećni čovjek pošao je juče ujutro da bere pečurke, ali se do večere nije vratio kući. Tada je obaviještena Gorska služba spasavanja i na teren su izašle ekipe iz Niša, Kruševca i Beograda.

Najprije je pronađen automobil, a potom i štap koji je Zoran koristio u šumi.

Inače, kako je kazala njegova ćerka, on je teren dobro poznavao, jer je redovno brao pečurke, a obično bi se poslije nekoliko sati vraćao kući. To što ga juče nije bilo do večere, bio je znak za uzbunu.

U potragu je bila uključena i policija, kao i porodica Miladinovića.

- Otkako je u penziji, skoro svaki dan je išao da bere pečurke, ali bi se kući vraćao poslije dva, tri sata. Juče je od kuće otišao oko 10 sati, majka se sa njim čula u 12 i to je bilo posljednji put. Kako ga nije bilo do večeri, ja sam preko svog druga, planinara kontaktirala Gorsku službu spasavanja čiji su članovi odmah krenuli u potragu za mojim ocem. Dugujem im veliku zahvalnost, jer su celu noć bili na terenu - pričala je njegova ćerka.